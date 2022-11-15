15 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi Resmi Karşılama Töreni'ne katılacak. Zirve kapsamındaki "Gıda ve Enerji Güvenliği" ile "Sağlık" başlıklı oturumlara iştirak edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı katılımcı ülke liderleri ile yemekte bir araya gelecek, ikili temaslarda bulunacak.

(Bali)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrikleri kabulüne, Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek tören ile Resmi Geçit Töreni'ne katılacak. Şentop ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edilecek, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile görüşecek, Maraş bölgesine ziyarette bulunacak.

(Lefkoşa/Maraş)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının düzenlendiği alana karanfil bırakacak, esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

(İstanbul/13.30)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.

- MHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Belçika'da Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'na katılacak, Üniversitelerarası Mikroelektronik Merkezini (IMEC) ve AK Parti Brüksel Temsilciliğini ziyaret edecek, AB Komiseri Margrethe Vestager ile görüşecek, Digital Europe Platformu ile çalışma toplantısı gerçekleştirecek.

(Brüksel/Leuven)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz-eylül dönemi iş gücü istatistiklerini, ekim ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini ve eylül ayı ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısına ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(İstanbul)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsviçre İçişleri Bakanı Alain Berset ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde "Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine Yönelik Anlaşma"nın imza törenine katılacak, CSO Mavi Salon'da Sezai Karakoç Belgeseli Gala Programına iştirak edecek.

(Ankara/11.00/15.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, İskoçya ile çarşamba günü yapacakları özel maç öncesi Diyarbakır'da düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; ay-yıldızlı ekip son çalışmasını statta yapacak.

(Diyarbakır/18.15/19.00)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Bologna/22.30)

3- Erkekler CEV Kupası son 32 turunda Galatasaray, Avusturya'nın Union Raiffeisen Waldviertel takımıyla deplasmanda rövanşa çıkacak.

(Zwettl/21.00)

4- Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası, Pursaklar Spor Salonu'nda başlayacak ve açılış töreni yapılacak.

(Ankara/14.00)