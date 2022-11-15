Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Sigortam.net'ten Kaskonu Al, 150 Shell Smart Puan Kazan
Sigortam.net'ten Kaskonu Al, 150 Shell Smart Puan Kazan
Sponsorlu İçerik
Bahçeli'den saldırı açıklaması: Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz
Bahçeli'den saldırı açıklaması: Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz
Bozdoağ, saldırıya ilişkin gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi
Bozdoağ, saldırıya ilişkin gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Nebati'den asgari ücret açıklaması: Çalışanların lehine adımlar geliyor
Nebati'den asgari ücret açıklaması: Çalışanların lehine adımlar geliyor
50 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 264 gözaltı kararı
50 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 264 gözaltı kararı
Erdoğan, Liderler Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü
Erdoğan, Liderler Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü
Yeni yapılandırma yolda: Çiftçi kredileri, prim ve vergi borçları masada
Yeni yapılandırma yolda: Çiftçi kredileri, prim ve vergi borçları masada
Eğitim ABD'den talimat PKK'dan
Eğitim ABD'den talimat PKK'dan
MASAK'tan FTX.com açıklaması: İnceleme başlatıldı
MASAK'tan FTX.com açıklaması: İnceleme başlatıldı
O ilde ekmeğe dördüncü kez fiyat güncellemesi
O ilde ekmeğe dördüncü kez fiyat güncellemesi
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin koşullarını iyileştirmek için çırpınıyoruz
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin koşullarını iyileştirmek için çırpınıyoruz
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri belli oldu
TOKİ arsa ve iş yeri başvurularında son gün yarın
TOKİ arsa ve iş yeri başvurularında son gün yarın
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 48'e yükseldi
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 48'e yükseldi
Motorine 1,56 TL indirim yapıldı
Motorine 1,56 TL indirim yapıldı
Futbol maçında kavga eden öğretmenlere soruşturma
Futbol maçında kavga eden öğretmenlere soruşturma
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarla dolu
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarla dolu
İstanbul'daki saldırıda yeni detay: Koca rolündeki şüpheli aranıyor
İstanbul'daki saldırıda yeni detay: Koca rolündeki şüpheli aranıyor
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.
Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.
Soylu: ABD'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz
Soylu: ABD'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz
Bombacı teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı
Bombacı teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı
Altının gram fiyatı 1.054 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.054 lira seviyesinden işlem görüyor
Kadın bombacının yakalanma anı videosu!
Kadın bombacının yakalanma anı videosu!
Tapu ve Kadastro 426 sözleşmeli personel alınacak
Tapu ve Kadastro 426 sözleşmeli personel alınacak
EYT'de yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olanlara emeklilik yöntemi
EYT'de yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olanlara emeklilik yöntemi
'Tayyip Bey'in karşısına çıkaracak aday bulsalardı on defa çıkarırlardı'
'Tayyip Bey'in karşısına çıkaracak aday bulsalardı on defa çıkarırlardı'
Bakan Yanık: Hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik
Bakan Yanık: Hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik
Advertisement
Ana sayfaHaberler Terör

Eğitim ABD'den talimat PKK'dan

İstanbul'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından derin bir terör ağı çıktı. Suriye asıllı kadın teröristin, Kobani'de ABD'li askerlerin ders verdiği PKK'nın sözde istihbarat okulunda eğitim aldığı, talimatın da Mazlum Kobani kod adlı terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in yakın bir adamından geldiği tespit edildi

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 07:30, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 08:17
Yazdır
Eğitim ABD'den talimat PKK'dan

İstanbul'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı hain saldırıda patlayıcıyı Taksim'e bırakan Suriye asıllı PKK'lı terörist yakalandı. Saldırının ardından derin bir terör ağı çıktı. Teröristin Kobani'de ABD'li askerlerin de ders verdiği PKK'nın sözde istihbarat okulunda eğitim aldığı belirlendi. Saldırı talimatının Mazlum Kobani kod adlı terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in yakın bir adamının geldiği tespit edildi. Hain teröristin Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

BİN 200 KAMERA İNCELENDİ

Kanlı saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü tüm birimleri ile teröristi yakalamak için harekete geçti. Olay anına ve öncesine ilişkin bin 200 ayrı güvenlik kamera görüntüsünü alan ve hızlıca izleyen ekipler teröristin olaydan sonra ticari taksi kullanarak Esenler'e gittiğini öğrenildi. Ticari taksi şoförünün bilgisine başvuran ekipler, teröristin taksiden indiği noktayı belirledi.

10 SAAT SONRA YAKALANDI

Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli teröristin Esenler'den başka bir araçla Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir adrese gittiği tespit edildi. Suriyeli mültecilere ait olan adres etrafında tertibat alan ekipler saatler 02.20 sıralarında adrese baskın yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir kıskıvrak yakalanırken evde bulunan bir şüpheli daha gözaltına alındı.


PASAPORT VE PARASI HAZIRDI

Kadın teröristin saldırıda kullandığı ve güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan kıyafetlerini çıkarıp evin bir köşesinde koyduğu da görüldü. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada teröriste ait olan pasaport, çok miktarda para ve dijitaller ile örgütsel materyallere el konuldu. Bunun yanı sına 21 ayrı adrese dana baskın yapan polis ekipleri, kadın teröristle bağlantılı olan 48 şüpheli gözaltına aldı.

TALİMAT ŞAHİN'İN ADAMINDAN

Kadın terörist Ahlam Albashir, yapılan ilk sorgusunda PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile olan bağını itiraf etti. Terörist, Suriye'deki ABD askerlerinin de ders verdiği PKK'nın Ayn el Arab'daki (Kobani) sözde istihbarat okulunda eğitim aldığını ve özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini söyledi. Eylem talimatını Ayn el Arab'da PKK/YPG/SDG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in yakın bir adamından aldığını da söyledi. Talimatın ardından 4 ay önce Afrin-idlib üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan kadın teröristin, kendilerine karı koca süsü vermek için erkek bir örgüt üyesi ile İstanbul'da dolaştığı da polis ekiplerince tespit edildi.

Yunanistan'da infaz edilecekti

Saldırıdan sonra önce Esenler'e giden teröristin burada kaldığı atölyeden kendisine eylem talimatı veren terörist ile telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Görüşmede kadın terörist Ahlam Albashir'in Kanarya Mahallesin'deki adrese gitmesi gerektiği, adrese gelecek olan bazı kişilerin kendisini yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçırılacağının söylendiği de öğrenildi. Ahlam Albashir'in bağlantılı olduğu kişileri de gözaltına alan polis ekipleri ilginç bir bilgiye daha ulaştı. Yunanistan'a kaçırılacak olan kadın teröristin burada PKK'lı teröristlerce öldürüleceği ve Beyoğlu'nda yaşanan saldırı için "Olayı devlet yaptı" algısını oluşturacakları da tespit edildi.

TNT'li çivili düzenek

Olay sonrasında patlama bölgesinden toplanan deliller kriminal incelemeye alındı. İstanbul Bölge Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen kimyasal incelemede, saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edildi. Ayrıca teröristlerin patlamada daha fazla can kaybı olsun diye düzeneğe çivi ve demir parçaları yerleştirdiği belirlendi.

Bombayı kim verdi?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırı öncesine ilişkin görüntü kayıtlarını da inceledi. Görüntülerde teröristin Taksim'e eli boş geldiği, patlayıcıyı burada bir erkekten aldığı belirlendi. Terörist Albashir'in patlayıcıyı aldıktan sonra olay yerine gidip yaklaşık 40 dakika burada bombayla birlikte beklediği, sık sık telefonla konuştuğu ardından da paketi oturduğu yere bırakıp olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. Ayrıca patlayıcının da zaman ayarlı olabileceği belirtildi.

Bütün saksılar kaldırılıyor

İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamanın ardından alınan güvenlik tedbirleri kapsamında beton saksıların kaldırılmasına başlandı. Saldırı sonrası bankların güvenlik amacıyla kaldırılmasının ardından beton saksıların kaldırılmasına da başlandı. İstanbul Valiliğinin aldığı kararı uygulamak için çalışmalara başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri beton saksılardaki bitkileri tek tek sökerek kamyonlara yükledi. 150 ağacın ekipler tarafından çıkarılmasının ardından 90 beton saksı da vinç yardımıyla kaldırılması kararı alındı. Ağaçların daha sonra parklara dikileceği öğrenildi.

4 ay önce Türkiye'ye geldi

Terörist Ahlam Albashir'in 4 ay önce bir teröristle birlikte Türkiye'ye girdiği, 2 teröristin Esenler'de Suriye uyruklu bir kişinin evinde kaldığı, kimlikleri belli olmasın diye de karı-koca rolü yaptıkları ve bir tekstil atölyesinde çalıştıkları belirlendi. İstihbarat eğitimi alan 2 şüphelinin de eylemleri deşifre edilmesin diye dijital materyaller üzerinden iletişim kurmadıkları, eylem talimatı verenlerle de evlerinde kaldıkları şüpheliler üzerinden iletişim kurdukları öğrenildi.

Taksim kırmızı beyaz

İstiklal Caddesi, bombalı saldırının ardından Türk bayraklarıyla donatıldı. Terör kurbanları, saldırının gerçekleştiği zemine karanfiller bırakılarak anıldı. Saldırının yaşandığı alana, zemini kırmızı bir platform kuruldu. Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin Taksim Meydanı'ndan tünele kadar cadde üzerine toplam bin 200 bayrak astığı öğrenildi.

CADDEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Etrafına kırmızı şeritler çekilen platforma, çok sayıda yerli ve yabancı turist ile vatandaşlar karanfiller bırakarak, hayatını kaybedenleri andı. Bazı vatandaşlar da dua ederek, yaşamını yitirenleri yad edildi. Polis ekipleri de caddeye giriş ve çıkışların kontrollü yapılmasını sağlarken, büyük çantalar ile valizler aranıyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bursa'da FETÖ operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı
Bursa'da FETÖ operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Başkent'te FETÖ operasyonunda 2'si görevde astsubay 6 şüpheli yakalandı
Başkent'te FETÖ operasyonunda 2'si görevde astsubay 6 şüpheli yakalandı
Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü eski hemşire yakalandı
Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü eski hemşire yakalandı
Savunmadan teknolojiye beş anlaşma: İşbirliği Konseyi tarihi bir adım
Savunmadan teknolojiye beş anlaşma: İşbirliği Konseyi tarihi bir adım
Adana'da PKK'ya yönelik şafak operasyonu
Adana'da PKK'ya yönelik şafak operasyonu

Bu Habere Tepkiniz

1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan rehberlik dersinin, bu dersi okutan öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okuttukları haftalık ders saatlerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
Her ayın 15'de memurlara özel %15 ekstra indirim

Her ayın 15'de memurlara özel %15 ekstra indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

Daha önce de belirttiğimiz gibi sınavı iptal ederek sınavsız bir sistemle uzman öğretmenlik hakkında yararlandırma yetkisi MEB'de değil. Bu yetki TBMM'de. Fakat sınav tarihini ve süreci belirleme yetkisi MEB'de.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, ortaokul müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (h) alt bendi uyarınca bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Danıştay 12. Dairesi, Müdürlüğünde takip memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin TRT Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka uygun buldu.
Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Öğretmenlerin beklentisi Baş ya da Uzman öğretmen olmak yönünde değil, bu unvanlar olmadan da ek ödemeyi alabilmek yönündedir. Bunun yapılması da pekala mümkündür.
Covid 19 nedeniyle verilen izin süresi sıhhi izin süresinden sayılır mı?

Covid 19 nedeniyle verilen izin süresi sıhhi izin süresinden sayılır mı?

Sıhhi izin süresi hastalık nedeniyle kullanılan toplam hizmet sürelerini belirtir ve kanser hastalığı durumunda 36 ay toplamı sonucunda iyileşemeyen memur malulen emekliye sevk edilir.
Bu kadarda olmaz! Öğretim görevlisi ilanına tez konusu yazıldı

Bu kadarda olmaz! Öğretim görevlisi ilanına tez konusu yazıldı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi düzeyinde ilan ettiği bir kadroya başvuracak adayın tez konusunu yazdı!
5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

Memurluk öncesinde ancak işçiliğe başladıktan sonra doğum nedeniyle yapılan borçlanmalar işçi statüsünde değerlendirilir ve sadece hizmet süresini artırır, sigortalılık süresinin başlangıcını etkilemez. 2 yıl veya 4 yıl sürenin bir kısmı da borçlanılabilir.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Konya Büyükşehir Belediyesi 144 memur alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 144 memur alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 144 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2022.
Dikkatinizi test edin

Dikkatinizi test edin

İşte dikkatinizi test edeceğiniz o fotoğraflar.