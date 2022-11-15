Eğitim ABD'den talimat PKK'dan

İstanbul'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı hain saldırıda patlayıcıyı Taksim'e bırakan Suriye asıllı PKK'lı terörist yakalandı. Saldırının ardından derin bir terör ağı çıktı. Teröristin Kobani'de ABD'li askerlerin de ders verdiği PKK'nın sözde istihbarat okulunda eğitim aldığı belirlendi. Saldırı talimatının Mazlum Kobani kod adlı terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in yakın bir adamının geldiği tespit edildi. Hain teröristin Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

BİN 200 KAMERA İNCELENDİ

Kanlı saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü tüm birimleri ile teröristi yakalamak için harekete geçti. Olay anına ve öncesine ilişkin bin 200 ayrı güvenlik kamera görüntüsünü alan ve hızlıca izleyen ekipler teröristin olaydan sonra ticari taksi kullanarak Esenler'e gittiğini öğrenildi. Ticari taksi şoförünün bilgisine başvuran ekipler, teröristin taksiden indiği noktayı belirledi.

10 SAAT SONRA YAKALANDI

Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli teröristin Esenler'den başka bir araçla Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir adrese gittiği tespit edildi. Suriyeli mültecilere ait olan adres etrafında tertibat alan ekipler saatler 02.20 sıralarında adrese baskın yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir kıskıvrak yakalanırken evde bulunan bir şüpheli daha gözaltına alındı.



PASAPORT VE PARASI HAZIRDI

Kadın teröristin saldırıda kullandığı ve güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan kıyafetlerini çıkarıp evin bir köşesinde koyduğu da görüldü. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada teröriste ait olan pasaport, çok miktarda para ve dijitaller ile örgütsel materyallere el konuldu. Bunun yanı sına 21 ayrı adrese dana baskın yapan polis ekipleri, kadın teröristle bağlantılı olan 48 şüpheli gözaltına aldı.

TALİMAT ŞAHİN'İN ADAMINDAN

Kadın terörist Ahlam Albashir, yapılan ilk sorgusunda PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile olan bağını itiraf etti. Terörist, Suriye'deki ABD askerlerinin de ders verdiği PKK'nın Ayn el Arab'daki (Kobani) sözde istihbarat okulunda eğitim aldığını ve özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini söyledi. Eylem talimatını Ayn el Arab'da PKK/YPG/SDG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in yakın bir adamından aldığını da söyledi. Talimatın ardından 4 ay önce Afrin-idlib üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan kadın teröristin, kendilerine karı koca süsü vermek için erkek bir örgüt üyesi ile İstanbul'da dolaştığı da polis ekiplerince tespit edildi.

Yunanistan'da infaz edilecekti

Saldırıdan sonra önce Esenler'e giden teröristin burada kaldığı atölyeden kendisine eylem talimatı veren terörist ile telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Görüşmede kadın terörist Ahlam Albashir'in Kanarya Mahallesin'deki adrese gitmesi gerektiği, adrese gelecek olan bazı kişilerin kendisini yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçırılacağının söylendiği de öğrenildi. Ahlam Albashir'in bağlantılı olduğu kişileri de gözaltına alan polis ekipleri ilginç bir bilgiye daha ulaştı. Yunanistan'a kaçırılacak olan kadın teröristin burada PKK'lı teröristlerce öldürüleceği ve Beyoğlu'nda yaşanan saldırı için "Olayı devlet yaptı" algısını oluşturacakları da tespit edildi.

TNT'li çivili düzenek

Olay sonrasında patlama bölgesinden toplanan deliller kriminal incelemeye alındı. İstanbul Bölge Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen kimyasal incelemede, saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edildi. Ayrıca teröristlerin patlamada daha fazla can kaybı olsun diye düzeneğe çivi ve demir parçaları yerleştirdiği belirlendi.

Bombayı kim verdi?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırı öncesine ilişkin görüntü kayıtlarını da inceledi. Görüntülerde teröristin Taksim'e eli boş geldiği, patlayıcıyı burada bir erkekten aldığı belirlendi. Terörist Albashir'in patlayıcıyı aldıktan sonra olay yerine gidip yaklaşık 40 dakika burada bombayla birlikte beklediği, sık sık telefonla konuştuğu ardından da paketi oturduğu yere bırakıp olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. Ayrıca patlayıcının da zaman ayarlı olabileceği belirtildi.

Bütün saksılar kaldırılıyor

İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamanın ardından alınan güvenlik tedbirleri kapsamında beton saksıların kaldırılmasına başlandı. Saldırı sonrası bankların güvenlik amacıyla kaldırılmasının ardından beton saksıların kaldırılmasına da başlandı. İstanbul Valiliğinin aldığı kararı uygulamak için çalışmalara başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri beton saksılardaki bitkileri tek tek sökerek kamyonlara yükledi. 150 ağacın ekipler tarafından çıkarılmasının ardından 90 beton saksı da vinç yardımıyla kaldırılması kararı alındı. Ağaçların daha sonra parklara dikileceği öğrenildi.

4 ay önce Türkiye'ye geldi

Terörist Ahlam Albashir'in 4 ay önce bir teröristle birlikte Türkiye'ye girdiği, 2 teröristin Esenler'de Suriye uyruklu bir kişinin evinde kaldığı, kimlikleri belli olmasın diye de karı-koca rolü yaptıkları ve bir tekstil atölyesinde çalıştıkları belirlendi. İstihbarat eğitimi alan 2 şüphelinin de eylemleri deşifre edilmesin diye dijital materyaller üzerinden iletişim kurmadıkları, eylem talimatı verenlerle de evlerinde kaldıkları şüpheliler üzerinden iletişim kurdukları öğrenildi.



Taksim kırmızı beyaz

İstiklal Caddesi, bombalı saldırının ardından Türk bayraklarıyla donatıldı. Terör kurbanları, saldırının gerçekleştiği zemine karanfiller bırakılarak anıldı. Saldırının yaşandığı alana, zemini kırmızı bir platform kuruldu. Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin Taksim Meydanı'ndan tünele kadar cadde üzerine toplam bin 200 bayrak astığı öğrenildi.

CADDEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Etrafına kırmızı şeritler çekilen platforma, çok sayıda yerli ve yabancı turist ile vatandaşlar karanfiller bırakarak, hayatını kaybedenleri andı. Bazı vatandaşlar da dua ederek, yaşamını yitirenleri yad edildi. Polis ekipleri de caddeye giriş ve çıkışların kontrollü yapılmasını sağlarken, büyük çantalar ile valizler aranıyor.