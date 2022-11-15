Avrupa powerbank depoluyor: Enerji krizine çareyi İstanbul'da arıyorlar

Enerji krizi endişesiyle Avrupa'daki birçok ülkeden powerbank yani taşınabilir şarj aletlerine talep patlaması yaşanıyor. Bu yoğunluğa, savaş nedeniyle zor bir kışa hazırlanan Ukraynalı şirketlerin toptan siparişleri eklenince adeta piyasada cihaz bulunamıyor. Pandemi sonrasında coğrafi yakınlığı nedeniyle Türkiye'nin lojistik merkez olma özelliği powerbank krizinde de ortaya çıktı. Zira, Rusya yaptırımları nedeniyle elektrik ve doğal gaz kesintileri yaşanacağını açıklayan Avrupa ülkelerinde vatandaşlar, şimdiden enerjiyi yedekleyecekleri ürünlere yönelmiş durumda.

AVRUPALI FİRMALAR TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALDI

Kış gelmeden stoklarını artırmak isteyen birçok ithalatçı firma, harıl harıl enerji stoklayacakları modelleri Türkiye gibi yakın yerlerden tedarik etmenin derdine düştü. Ülkemizdeki cihazların yüzde 80'lik kısmı Çin başta olmak üzere Uzak Doğu Asya ülkelerinden ithal edilirken, Türk firmalarının artan talebe karşı sipariş yetiştiremediği ortaya çıktı. Yerli üretim yapan şirketler, kapasitelerini artırmanın yolunu ararken, ithalatçılar Avrupalı firmaların toptan siparişlerini karşılamaya çalışıyor.

FİRMALARA ON BİNLERCE ADET SİPARİŞ GELDİ

İstanbul'da teknoloji aksesuarlarının önemli bölümünü temin eden Doğubank'taki esnaf, on binlerce sipariş aldıklarını ancak Çin'den yeterli miktarda ürün gelmediğini belirtiyor. Doğubank'taki şirketinden ihracat yapan Hayri Yener, "Teknoloji marketlerde 400 TL civarında satılan ürünlerin fiyatı markasına göre değişiyor. Piyasada ise ortalama 10 dolara alınan powerbank'lerin ihraç edilmek üzere toplu siparişlerindeki rakamlar iki katına ulaştı. Avrupa'dan sürekli sipariş geliyor" bilgisini verdi.

GÜNEŞ ENERJİLİ ÜRÜNLER FAVORİ

Güneş enerjisiyle şarj edilen powerbank siparişleri ilk sırada yer alırken, piyasada binlerce adedi bulan toplu alım sıkıntısı nedeniyle 12000 mAh (miliamper-saat) kapasiteli olanlar adeta yok satıyor. Elimiz ayağımız haline gelen, akıllı telefonlarla iletişimin devam etmesi için olası elektrik kesintilerinde powerbank'ler hayati önem taşıyor. Bu cihazla müzik çalar ve hoparlör şarj edilebiliyor.

SEKTÖR YÜZDE 40 BÜYÜYOR

Sektördeki kayıt dışılık ve merdiven altı üretim nedeniyle tam rakam bilinmese de 10 milyar lirayı bulan cep telefonu aksesuarı pazarından söz ediliyor. Her yıl yüzde 40 seviyesinde büyüyen mobil aksesuar sektörü, artan cep telefonu satışlarına yetişmeye çalışıyor. Konuştuğumuz firma yetkilileri Avrupa'dan powerbank yanında, 'GaN' teknolojili hızlı şarj aletlerine de yoğun ilgi olduğunu paylaşıyor.

İHRACATIN YÜZDE 80'İ UKRAYNA'YA

İSTOÇ İş Adamları Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar, İSTOÇ'ta da taşınabilir şarj aletlerine yoğun talep geldiğini söyledi. Acar, "Buradaki esnafımız taşınabilir şarj aletlerinin iç pazarda sattıkları gibi aynı zamanda ihracatını da yapıyor. Biliyorsunuz 2022 ve önümüzdeki sene Avrupa'nın ana gündem maddesi enerji kesintileri. Ukrayna'da da kesintiler ciddi sorun oluyor. Türkiye'de büyük firmalar bulunuyor ve ciddi bir stok sorunumuz yok. Ukrayna'daki elektrik kesintilerinden ötürü ihracatımızın neredeyse yüzde 80'ini bu ülkeye yapmaya başladılar. Özellikle daha uzun ömürlü daha büyük boyutlu taşınabilir şarj aletleri tercih ediliyor" diye konuştu.

Orhan Orhun Ünal