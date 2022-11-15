Bilinçsiz toplanan mantarları yemek öldürüyor

Sonbahar aylarının gelişiyle tabiatta mantar sayısı ile birlikte mantar zehirlenmelerinde de artış yaşanmaya başladı. Son günlerde 6 kişi, tabiatta bulup yediği mantardan zehirlenerek hayatını kaybetti. Zehirli mantarların hücre tahribatına yol açtığını söyleyen Gazi Üniversitesi Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bensu Karahalil "Mantar yendikten 6 ila 24 saat içinde karın ağrısı, kusma ve ishal görülür. Geçici iyileşme olur ancak belirtiler tekrar başlayarak koma ve ölümle sonuçlanır. Böbrek fonksiyonlarını etkileyen toksin içeren zehirlenmelerde de 3 ila 14 günde tahribat oluşuyor. Zehirlenmelerde müdahale zamanı ne kadar kısa ise tedavi o kadar başarılı olur. Mantarın toplandığı şartlar ve saklanma şartları da tedavi başarısını etkiler" diye konuştu.

ESMA ALTIN