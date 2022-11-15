Yeni yapılandırma yolda: Çiftçi kredileri, prim ve vergi borçları masada
AK Parti milletvekillerinin yaz dönemi boyunca sahada yaptığı çalışmalarda vatandaştan gelen talepler tek tek hayata geçiriliyor. Sabit gelirliler için yılbaşında atılacak adımların yanı sıra, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları krediler, SGK prim borçları ile vergi borçlarının yeni bir yapılandırmaya tabi tutulması AK Parti'nin gündeminde
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 07:55, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 08:18
AK Parti milletvekillerinin yaz dönemi boyunca sahada yaptığı çalışmalarda vatandaştan gelen talepler tek tek hayata geçiriliyor.
Sabit gelirliler için yılbaşında atılacak adımların yanı sıra, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları krediler, SGK prim borçları ile vergi borçlarının yeni bir yapılandırmaya tabi tutulması AK Parti'nin gündeminde.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız