Dünya nüfusu kaç oldu? BM açıkladı

Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Sigortam.net'ten Kaskonu Al, 150 Shell Smart Puan Kazan
Sigortam.net'ten Kaskonu Al, 150 Shell Smart Puan Kazan
Sponsorlu İçerik
Bahçeli'den saldırı açıklaması: Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz
Bahçeli'den saldırı açıklaması: Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz
Bozdoağ, saldırıya ilişkin gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi
Bozdoağ, saldırıya ilişkin gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Nebati'den asgari ücret açıklaması: Çalışanların lehine adımlar geliyor
Nebati'den asgari ücret açıklaması: Çalışanların lehine adımlar geliyor
50 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 264 gözaltı kararı
50 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 264 gözaltı kararı
Erdoğan, Liderler Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü
Erdoğan, Liderler Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü
Yeni yapılandırma yolda: Çiftçi kredileri, prim ve vergi borçları masada
Yeni yapılandırma yolda: Çiftçi kredileri, prim ve vergi borçları masada
Eğitim ABD'den talimat PKK'dan
Eğitim ABD'den talimat PKK'dan
MASAK'tan FTX.com açıklaması: İnceleme başlatıldı
MASAK'tan FTX.com açıklaması: İnceleme başlatıldı
O ilde ekmeğe dördüncü kez fiyat güncellemesi
O ilde ekmeğe dördüncü kez fiyat güncellemesi
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin koşullarını iyileştirmek için çırpınıyoruz
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin koşullarını iyileştirmek için çırpınıyoruz
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri belli oldu
TOKİ arsa ve iş yeri başvurularında son gün yarın
TOKİ arsa ve iş yeri başvurularında son gün yarın
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 48'e yükseldi
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 48'e yükseldi
Motorine 1,56 TL indirim yapıldı
Motorine 1,56 TL indirim yapıldı
Futbol maçında kavga eden öğretmenlere soruşturma
Futbol maçında kavga eden öğretmenlere soruşturma
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarla dolu
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarla dolu
İstanbul'daki saldırıda yeni detay: Koca rolündeki şüpheli aranıyor
İstanbul'daki saldırıda yeni detay: Koca rolündeki şüpheli aranıyor
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.
Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.
Soylu: ABD'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz
Soylu: ABD'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz
Bombacı teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı
Bombacı teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı
Altının gram fiyatı 1.054 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.054 lira seviyesinden işlem görüyor
Kadın bombacının yakalanma anı videosu!
Kadın bombacının yakalanma anı videosu!
Tapu ve Kadastro 426 sözleşmeli personel alınacak
Tapu ve Kadastro 426 sözleşmeli personel alınacak
EYT'de yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olanlara emeklilik yöntemi
EYT'de yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olanlara emeklilik yöntemi
'Tayyip Bey'in karşısına çıkaracak aday bulsalardı on defa çıkarırlardı'
'Tayyip Bey'in karşısına çıkaracak aday bulsalardı on defa çıkarırlardı'
Bakan Yanık: Hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik
Bakan Yanık: Hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dünya nüfusu kaç oldu? BM açıkladı

Dünyanın 2030'da 8,5 milyar, 2050'de 9,7 milyar, 2100'de 10,4 milyar nüfusa ulaşacağı tahmin ediliyor- Hindistan, nüfus artışına açık ara "en büyük katkıyı yapan ülke" olurken (177 milyon), onu sırasıyla Çin (73 milyon) ve Nijerya (60 milyon) izledi- Nüfusun 7 milyardan 8 milyara yükselmesi yaklaşık 12 yıl sürerken, bir sonraki milyara ulaşmak yaklaşık 14,5 yıl (2037'ye kadar) sürecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 08:24, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 08:26
Yazdır
Dünya nüfusu kaç oldu? BM açıkladı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), dünya nüfusunun 15 Kasım itibarıyla 8 milyar kişiye ulaştığını bildirdi.

UNFPA'nın yayımladığı rapora göre, dünyanın 2030'da 8,5 milyar, 2050'de 9,7 milyar, 2100'de 10,4 milyar nüfusa ulaşacağı tahmin ediliyor.

Dünyada nüfus artışı hızı yavaşlarken, nüfusun 2100'e kadar artmaya devam etmesi bekleniyor.

1970'lerden bu yana azalan dünya nüfusundaki artış hızı, 2020'de ilk kez yüzde 1'in (yıllık) altına düştü.

Dünyanın 7 milyardan 8 milyar nüfusa yükselmesi yaklaşık 12 yıl sürerken, bir sonraki milyara ulaşmanın yaklaşık 14,5 yıl (2037'ye kadar) sürmesi bekleniyor.

Yüksek doğurganlık oranları dolayısıyla Sahra altı Afrika'daki nüfus artışının 2050'ye kadar küresel büyümenin yarısından fazlasını oluşturması öngörülüyor.

- Güney Avrupa ve Doğu Asya'da nüfus azalıyor

Nüfusun giderek daha fazla ülkede azalıyor olması yeni bir gerçeklik olarak ortaya çıkarken, gelecekte aktif nüfusun azalmasıyla karşı karşıya kalan ülke sayısında artış yaşanması tahmin ediliyor.

Bugün, 1990 yılındakinden daha az nüfusa sahip 17 ülke bulunurken, bu ülkelerin hepsi Doğu Avrupa'da yer alıyor. Güney Avrupa ve Doğu Asya'da da nüfusun azaldığı bazı ülkeler bulunuyor.

Küresel olarak nüfus azalması, düşük ve giderek azalan doğurganlık oranı ile nüfus azalmasından en çok etkilenen Avrupa ülkelerindeki yüksek göç seviyelerinden kaynaklanıyor.

- Gelişen ülkelerde nüfus artışı sürüyor

Dünya nüfusunun 7 milyardan 8 milyara kadar yükseldiği sürede nüfus artışının büyük çoğunluğu, alt-orta ve düşük gelirli ülkelerde meydana gelirken, sadece 250 milyonluk artış üst-orta ve yüksek gelirli ülkelerde gerçekleşti.

Dünya nüfusuna eklenen bir sonraki 8 ila 9 milyar arası kişiden 920 milyonunun, alt-orta ve düşük gelirli ülkelerde yaşaması öngörülüyor.

- Yeni 1 milyarı oluşturanların yarısı Asya'dan

Bu yıl, Çin'in nüfusunun zirveye ulaşması ve ardından azalmaya başlaması bekleniyor. Hindistan'ın 2023'te, "dünyanın en kalabalık ülkesi" olarak Çin'i geride bırakacağı tahmin ediliyor.

BM, dünya nüfusunun 7 milyardan 8 milyara çıkarken, yeni 1 milyarı oluşturanların yarısının Asya'dan olduğunu açıkladı.

Afrika, nüfus artışının görüldüğü ikinci en büyük bölge (neredeyse 400 milyon) olurken, Afrika nüfusunun 2038'e kadar 2 milyara ulaşması bekleniyor.

Avrupa'nın gelecek dönemde nüfus artışına katkısının negatif olacağı tahmin ediliyor.

Dünya nüfusunun 7 milyardan 8 milyara ulaşmasında Hindistan, açık ara en büyük katkıyı yapan ülke olurken (177 milyon), onu sırasıyla Çin (73 milyon) ve Nijerya (60 milyon) izledi.

Nüfus artışının genel olarak yavaşlamasının, çalışma yaşındakilerin oranının artmasına neden olduğundan ekonomik büyümeyi de etkileyebileceği bekleniyor.

7 milyardan 8 milyara çıkan nüfus artışının yarısından fazlası, yetişkin nüfustaki artışa (30-64) bağlanabiliyor. Buna karşılık gelecek milyarın (8'inci ve 9'uncu milyar arasında), 400 milyonundan fazlasını 65 yaş üstü bireylerin oluşturması öngörülüyor.

- BM, nüfusun artmasıyla oluşan zorlukların yanında fırsatlara da değiniyor

Bugünün (15 Kasım), insanlık için hem dönüm noktası hem de farkındalık anı olduğunu vurgulayan BM, küresel toplumun karşı karşıya olduğu zorluklar ile fırsatlara da dikkati çekiyor.

BM, tüm ülkeleri, 8 milyarı oluşturan her bir bireyin aynı haklara ve seçimlere sahip olabileceği daha eşit bir dünya kurabilmek için birlikte çalışmaya davet ediyor.

8 milyarlık nüfusun arkasında bir başarı hikayesi olduğuna işaret eden BM, sağlık hizmetlerinde, yaşam kalite ve sürelerini uzatan, anne ve çocuk ölümlerinin azaltılması gibi konularda ilerlemeler kaydedildiğine değiniyor.

BM, teknolojik yeniliklerin hayatı kolaylaştırdığını ve insanları her zamankinden daha fazla birbirine bağladığını da vurguluyor.

- Temel endişeler devam ediyor

İklim değişikliği, şiddet ve ayrımcılık gibi, 11 yıl önce dünya 7 milyar nüfusa ulaştığında dile getirilen temel endişeler ve zorluklar hala sürüyor.

İklim krizi ve doğal kaynakların orantısız kullanımı, halihazırdaki eşitsizlikleri ve kırılganlıkları artırırken; silahlı çatışmalar ve göç, şiddeti ve ayrımcılığı besliyor.

Bugün dünya çapında 100 milyondan fazla kişi zorla yerinden edilmiş durumda iken, sağlık alanında yaşanan gelişmelerden tüm toplumlar eşit ölçüde yararlanamıyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
TÜBİTAK'ın 'yapay zeka' çağrısında destek alan 10 proje belli oldu
TÜBİTAK'ın 'yapay zeka' çağrısında destek alan 10 proje belli oldu
Dolar/TL, 18,61 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 18,61 seviyesinden işlem görüyor
Bahçeli'den saldırı açıklaması: Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz
Bahçeli'den saldırı açıklaması: Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz
Adalet Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Adalet Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Altının gram fiyatı 1.060 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.060 lira seviyesinden işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 93,21 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 93,21 dolar

Bu Habere Tepkiniz

1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan rehberlik dersinin, bu dersi okutan öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okuttukları haftalık ders saatlerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
Her ayın 15'de memurlara özel %15 ekstra indirim

Her ayın 15'de memurlara özel %15 ekstra indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

Daha önce de belirttiğimiz gibi sınavı iptal ederek sınavsız bir sistemle uzman öğretmenlik hakkında yararlandırma yetkisi MEB'de değil. Bu yetki TBMM'de. Fakat sınav tarihini ve süreci belirleme yetkisi MEB'de.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, ortaokul müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (h) alt bendi uyarınca bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Danıştay 12. Dairesi, Müdürlüğünde takip memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin TRT Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka uygun buldu.
Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Öğretmenlerin beklentisi Baş ya da Uzman öğretmen olmak yönünde değil, bu unvanlar olmadan da ek ödemeyi alabilmek yönündedir. Bunun yapılması da pekala mümkündür.
Covid 19 nedeniyle verilen izin süresi sıhhi izin süresinden sayılır mı?

Covid 19 nedeniyle verilen izin süresi sıhhi izin süresinden sayılır mı?

Sıhhi izin süresi hastalık nedeniyle kullanılan toplam hizmet sürelerini belirtir ve kanser hastalığı durumunda 36 ay toplamı sonucunda iyileşemeyen memur malulen emekliye sevk edilir.
Bu kadarda olmaz! Öğretim görevlisi ilanına tez konusu yazıldı

Bu kadarda olmaz! Öğretim görevlisi ilanına tez konusu yazıldı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi düzeyinde ilan ettiği bir kadroya başvuracak adayın tez konusunu yazdı!
5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

Memurluk öncesinde ancak işçiliğe başladıktan sonra doğum nedeniyle yapılan borçlanmalar işçi statüsünde değerlendirilir ve sadece hizmet süresini artırır, sigortalılık süresinin başlangıcını etkilemez. 2 yıl veya 4 yıl sürenin bir kısmı da borçlanılabilir.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Konya Büyükşehir Belediyesi 144 memur alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 144 memur alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 144 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2022.
Dikkatinizi test edin

Dikkatinizi test edin

İşte dikkatinizi test edeceğiniz o fotoğraflar.