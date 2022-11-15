Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlıları gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 10:30, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 10:17
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.S. ve A.S. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız