Başkent'te FETÖ operasyonunda 2'si görevde astsubay 6 şüpheli yakalandı
Ankara merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 10:14, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 10:15
Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları neticesinde 9 şüpheli tespit edildi.
Aralarında 2'si halen görevde astsubay, 1 uzman çavuşun da olduğu 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı.
Şüphelilerden 6'sı gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanmasına çalışılıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız