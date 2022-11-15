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Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular için son gün 17 Kasım.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 10:36, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 10:37
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Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Başvurular, 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden alınacak.

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

Öğrenim bilgileri doğru olmalı

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları, e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncellemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Özel durum beyanları elektronik ortamda kontrol edilecek

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları [şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi], anne ve babası [her ikisi de] vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde web servisler aracılığıyla elektronik ortamda kontrol edilecek.

Bakan Kasapoğlu: Sosyal bir hukuk devleti olma misyonumuzu burs ve kredilerde de gösteriyoruz'

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin sosyal bir hukuk devleti olma misyonunu en güçlü şekilde burs ve kredilerde de gösterdiğini vurguladı. Finansal altyapı, faydalanan öğrenci sayısı ve sürdürülebilirlik bakımından dünyada eşi benzeri olmayan Burs ve Öğrenim Kredisi imkanını da bu ülkenin gençlerinin hizmetine sunduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"2004'ten bu yana 5,9 milyon gencimize 24 milyar 327 milyon lira burs, 2002'den bu yana 16,5 milyon gencimize 62 milyar 260 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. 21 senede burs ve kredilerden faydalanan kişi sayısını 9 kat, ödenen tutarı ise 19 kat artırdık. 2002'de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 850, yüksek lisansta 1700 ve doktorada 2550 lira seviyesindedir. Sadece 2022'de, 506 bin 61 üniversite öğrencimize burs, 913 bin 887 üniversite öğrencimize ise öğrenim desteği kredisi sağladık."

Bakan Kasapoğlu, öğrenim kredilerinde devrim niteliğinde bir adım atarak kredi geri ödemelerinde hesaplanan enflasyon tutarını ortadan kaldırdıklarını da hatırlatarak, ''Yani bundan böyle gençlerimiz, üniversite eğitimleri boyunca kullandıkları kredi tutarı kadar meblağı, sadece ana parayı geri ödeyerek borçlarını kapatabilecek. Herhangi bir enflasyon farkı, ÜFE, TÜFE farkı gibi bir ödeme yapmayacaklar. 21 senede yapılan sessiz devrimlerle gençleri Türkiye Yüzyılı'nın ana aktörü yapacak yolun patikalarını meydana getirdik. Bu süreci ilmek ilmek işledik" diye konuştu.

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