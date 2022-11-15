Adalet Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Adalet Bakanlığının yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştayın 2023 yılı bütçeleri de ele alınacak.

Komisyon Başkanı Yılmaz, İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde hain ve alçak bir terör saldırısının gerçekleştiğini anımsatarak saldırıyı lanetledi; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Yılmaz, "Devletimiz hiçbir zaman teröre ve uzantılarına aman vermemiştir. Bundan sonra da kararlılıkla mücadelesini her zaman ve her yerde sürdürecektir." ifadesini kullandı.