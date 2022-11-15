Dolar/TL, 18,61 seviyesinden işlem görüyor

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 18,6043'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,6070'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 18,3570'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 yükselişle 22,0160'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 106,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,8 artışla 1,0410'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon konusunda daha alınacak önemli bir mesafe bulunduğuna işaret ettiğini ancak bankanın faiz artırım hızını yavaşlatacağına yönelik güçlü beklentilerin doları baskıladığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark ise eksi 20 baz puanda bulunuyor.

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ile Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in destek, 107,5'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.