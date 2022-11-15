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Skuter kazasında ölen iki gencin ailesi, sürücüye en ağır cezanın verilmesini istiyor

Antalya'da otomobilin çarptığı skuterde yaşamını yitiren 18 yaşındaki iki gencin ailesi, sürücüye en ağır cezanın verilmesini talep ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 11:49, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 11:50
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Skuter kazasında ölen iki gencin ailesi, sürücüye en ağır cezanın verilmesini istiyor

Kazada hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı'nın anne ve babası, aynı kazada yaşamını yitiren Ada Kayahan'ın ailesinin yaşadığı Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki eve geldi.

Birbirlerini sarılarak teskin eden, ortak acıyı paylaşan iki ailenin buluşması yürek burktu. Bir süre derin bir sessizliğin yaşandığı evde anne ve babalar gözyaşı döktü.

Murat ve Sevim Kayahan çifti, kazanın ardından kapısını kilitli tuttukları kızları Ada'nın odasına hiç girmezken, Ali ve Ela Balcı çifti de oğulları Yağız'ın odasını evden çıktığı andaki gibi koruyor.

Birbirlerine destek olan aileler, otomobil sürücüsüne en ağır cezanın verilmesini istiyor.

- "Yaşadığımız acının tarifi yok"

Acılı baba Murat Kayahan, AA muhabirine, yaşadıkları acının tarifi olmadığını ve içlerindeki sızının her gün katlanarak büyüdüğünü söyledi.

Evlatlarını kaybettikleri için zor bir süreçten geçtiklerini belirten Kayahan, "Kaza tutanakları, görgü tanıklarının ifadeleri, bu işin tamamen bir cinayetten farksız olduğunu gösteriyor. O gün çocuklar yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışıyor ve çocuklar kaldırıma iki metre kala araç gelip vuruyor. Aracın hızının en az 140-150 kilometre olduğundan bahsediliyor." diye konuştu.

Kaza yerinde otomobile ait fren izi olmadığını iddia eden baba Kayahan, "Araç iki kere farklı noktalarda kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 52 metre sonra durabilmiş. Otomobilin sigortası da yokmuş." dedi.

Kayahan, evlatlarını kolay yetiştirmediklerini belirterek, "Ben kazadan bir gün önce çocuğum yatarken üstünü örttüm, bu çok zor bir durum. Türk adaletine güveniyoruz, sürücünün gerekli cezayı alacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Kızımın odasına giremiyoruz"

Çocuklarının ülkeye faydalı olması için anne baba olarak bütün fedakarlığı yaptıklarını anlatan Kayahan, "Kızımızın odasına girmeyi bırakın kapının önünden dahi geçmekte zorlanıyoruz, gerçekten çok zor ve Allah kimseyi evlat acısı yaşatmasın. Sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Kayahan, kazanın ardından tutuklanan sürücünün sosyal medya hesaplarında "hız tutkunu" olduğunu gösteren paylaşımlar olduğunu öne sürdü.

- "Her geçen gün acımız artıyor"

Ali Balcı ise acılarının gün geçtikçe daha da arttığını ifade etti.

Ada'nın ailesi gibi kendilerinin de Mahmut Yağız'ın odasına giremediklerini dile getiren Balcı, "Evde elimiz kolumuz bağlı sadece duvarlara bakıyoruz, başka hiçbir şey yapamıyoruz." diye konuştu.

Oğullarını üniversiteye ve askere göndermek, düğününü yapmak, torun bakmak gibi hayalleri olduğunu anlatan Balcı, bu üzücü kazanın iki genci hayattan kopardığını belirterek, "Yemedik yedirdik, içmedik içirdik, her şeyimizden kısıp okullara gönderdik. Sürücü, alabileceği en büyük cezayı inşallah alır. En büyük temennimiz bu." ifadelerini kullandı.

- Kaza

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda 22 Ekim'de otomobil sürücüsü M.C.G, Mahmut Yağız Balcı'nın kullandığı skutere çarpmıştı. Balcı ve skuterdeki Ada Kayahan, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklanmıştı.

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