İzmir'de sahte içkiden ölüm iddiası
İzmir'in Torbalı ilçesinde evinde ölü bulunan 63 yaşındaki kişinin sahte içkiden öldüğü öne sürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 15:10, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 15:37
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan S.U'dan haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, çilingir aracılığıyla girdikleri evde S.U'yu hareketsiz buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Evde etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.
S.U'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız