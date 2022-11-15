Kırklareli'nde PKK ve FETÖ üyeleri yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Kırklareli'nde yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü PKK ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 13:15, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 13:45
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerinin yurt dışına kaçmalarının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 2 şüphelinin Bulgaristan'a kaçmak için girişimde bulunacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenlediği operasyonda FETÖ üyesi H.K. ile terör örgütü PKK üyesi R.O'yu yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız