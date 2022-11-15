Tokat'ta 6 yıldır aranan FETÖ mensubu çift yakalandı
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıldır aranan çift yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 13:44, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 14:13
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu FETÖ mensubu oldukları gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilmiş ve haklarında arama kararı bulunan Y.A. ve kocası H.A'yı saklandıkları evde yakaladı.
Gözaltına alınan Y.A. ve H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız