Yeni düzenlemelerle birlikte BES'te büyümenin süreceği öngörülüyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES'teki başarı hikayesini devlet, millet ve sigorta sektörünün birlikte yazdığını belirterek, "OKS ile birlikte 14 milyonun üzerinde katılımcıya ve 368 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşan BES 10 yılda 17 kat büyüdü. Yüzde 30 devlet katkısı ve 18 yaş altına da BES imkanının gelmesi gibi düzenlemelerle BES yenilikçi tasarrufun merkezi oldu." dedi.

Katılım Emeklilik açıklamasında görüşlerine yer verilen Ayhan Sincek, 19'uncu yaşını kutlayan BES'in son yıllarını büyük bir başarı hikayesi yazarak geçirdiğini belirterek, "Yapılan düzenlemelerle BES, geleneksel tasarruf yöntemlerinden ayrılmayı başarırken geleceği güvence altına almanın en güvenilir ve yenilikçi adresi olduğunu ispatladı." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılması, 18 yaş düzenlemesi gibi sektöre hareket getiren düzenlemelerin 2023 ve sonrasında da devam edeceğine dikkati çeken Sincek, "Amaç katılımcılarımızın gönül rahatlığıyla hem kendileri hem de tüm aile fertleri için gelecek planı yapabilmeleridir. Bunu yaparken de tasarruflarının kazandırarak korunduğundan emin olmalarıdır.

Sistemin doğası gereği, uzun vadeli düşünmek gerekiyor. BES yetişkinler için emeklilikte ikinci gelir kapısı olurken çocuklar için de üniversite masrafları için ya da ilk arabalarının, evlerinin alınması için damlaya damlaya göl oluyor. Kısacası BES'te uzun süre kalan mutlaka kazanıyor." açıklamasını yaptı.

Sincek, "Faizsiz BES'in öncüsü Katılım Emeklilik olarak BES'in gelişip derinleşmesinde önemli katkımız oluyor. Hayatın her alanına hitap eden ürün ve hizmetlerimizle katılımcılarımızın geleceğe güvenle bakmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Değişen ihtiyaçlara uygun, yenilikçi ve esnek çözümler getiren BES planları geliştirdiklerini kaydeden Sincek, şunları aktardı:

"Bu anlayışla ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz. Sunduğumuz BES planları sayesinde her yaştan ve her gelir grubundan insanın BES'e ulaşımını kolaylaştırıp gelecekleri için tasarruf yapmalarına imkan tanıyoruz. İster kendiniz ister çocuklarınız için hemen tasarrufa başlayabiliyorsunuz. Bankalarımız, acentelerimiz ya da brokerlerimiz gibi tüm Türkiye'de bize ulaşabileceğiniz 1000 noktanın yanı sıra web sitemiz üzerinden de online olarak hemen BES sistemine katılabilir, geleceğiniz için biriktirmeye başlayabilirsiniz.

Aylık katkı payınızı kendiniz belirliyor, isterseniz BES hesabınıza toplu para da yatırabiliyorsunuz. Belirlediğiniz katkı payınıza göre seçebileceğiniz emeklilik planlarımız ile geleceğinizi maddi güvence altına aldığınızda, emeklilik zamanı geldiğinde toplu para ya da maaş gibi düzenli geri ödemeden yararlanabiliyorsunuz."

Sincek, BES'teki başarı hikayesini devlet, millet ve sigorta sektörünün birlikte yazdığını belirterek, "OKS ile birlikte 14 milyonun üzerinde katılımcıya ve 368 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşan BES 10 yılda 17 kat büyüdü. Yüzde 30 devlet katkısı ve 18 yaş altına da BES imkanının gelmesi gibi düzenlemelerle BES yenilikçi tasarrufun merkezi oldu. İhtiyaca uygun yeni düzenlemelerin de 2023'te devreye girmesiyle BES'te büyümenin süreceği görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.