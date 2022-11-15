Ticaret Bakanlığı'ndan, 'Huggy Wuggy' oyuncağına satış yasağı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüketicileri sağlık ve güvenlik açısından koruyucu faaliyetler kapsamında ürün güvenliği denetimleri gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek, "Oyuncaklar da bu alanda bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan ürünlerden olup, düzenli olarak gerek imalatçı ve ithalatçı denetimleri gerekse satış yeri denetimleri ile piyasaya arz edilmiş olan ürünler kontrollere tabi tutulmaktadır. Söz konusu denetimlerde oyuncaklar Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile uyumlu olan 'Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'ne göre numune alınarak analize tabi tutulmaktadır. Bu incelemeler sonucunda kimyasal, fiziksel veya mekanik açıdan yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı değerlendirilen ürünlerin toplatılması, imha edilmesi gibi yaptırımların yanı sıra firmalara idari para cezası uygulanmaktadır. Bu önlemlere ek olarak; söz konusu uygunsuz ürünlerin bilgileri www.guvensizurun.gov.tr adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) ilan edilmektedir" denildi.

Bu kapsamda 'Huggy Wuggy' adlı video oyun karakterinin oyuncaklarına yönelik denetimler gerçekleştirildiği belirtilerek, "Riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden numune alınmıştır. Yapılan testler sonucunda 'Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği' gerekliliklerini karşılamadığı tespit edilen 2 ürün için 7223 sayılı 'Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu' uyarınca ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması amacıyla duyuru yapılması ile ürünleri piyasaya arz eden firmalara toplam 123 bin 600 TL idari para cezası uygulanmasına 10 Kasım 2022 tarihinde karar verilmiştir. Söz konusu ürünlerin bilgileri GÜBİS'te paylaşılmıştır. Bakanlığımızca, hassas tüketici kitlesi olan çocukların ürünlerden kaynaklanan tehlikelerden korunması amacıyla gerek önleyici tedbirler, gerekse denetimler yoluyla gerçekleştirilen çalışmalar hassasiyetle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

Oyuncak satın alınırken dikkat edilmesi gereken hususlara değinilen açıklamada, "CE işareti bulunan ürünlerin satın alınması, ambalajında ve etiketinde üretici, ithalatçı bilgisinin bulunmasına dikkat edilmesi, uyarıların mutlaka okunması ve titizlikle uygulanması, çocuğun yaşına uygun ürünlerin satın alınması, 3 yaş altı oyuncak satın alırken oyuncaklarda keskin kenarların, sivri uçların, küçük parçaların ve küçük topların bulunmamasına dikkat edilmesi, oyuncaklardan kaynaklanabilecek risklerden çocukların korunması için önem taşımaktadır" denildi.