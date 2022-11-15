Kastamonu'da FETÖ'nün sözde 'üniversite öğrencileri sorumlusu' yakalandı
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan örgütün sözde "üniversite öğrencileri sorumlusu" gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 15:55, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 15:55
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi N.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, örgütün sözde üniversite öğrencileri sorumlusu N.B'yi gözaltına aldı.
N.B, işlemlerin ardından Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız