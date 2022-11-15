Bütçe Ekim'de yılın en yüksek açığını verdi
Bütçe Ekim'de yılın en yüksek açığını verdi
Sigortam.net'ten Kaskonu Al, 150 Shell Smart Puan Kazan
Sigortam.net'ten Kaskonu Al, 150 Shell Smart Puan Kazan
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha büyük bir gıda krizi kapıda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha büyük bir gıda krizi kapıda
Ticaret Bakanlığı'ndan, 'Huggy Wuggy' oyuncağına satış yasağı
Ticaret Bakanlığı'ndan, 'Huggy Wuggy' oyuncağına satış yasağı
ATO Başkanı Gürsel Baran güven tazeledi
ATO Başkanı Gürsel Baran güven tazeledi
Danıştaydan Öğretmenlik Kariyer Basamaklarına İlişkin Yönerge hakkında karar
Danıştaydan Öğretmenlik Kariyer Basamaklarına İlişkin Yönerge hakkında karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan bazı liderlerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan bazı liderlerle sohbet etti
'Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 1 milyonu geçti'
'Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 1 milyonu geçti'
Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Bahçeli'den saldırı açıklaması: Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz
Bahçeli'den saldırı açıklaması: Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz
Bozdoağ, saldırıya ilişkin gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi
Bozdoağ, saldırıya ilişkin gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Nebati'den asgari ücret açıklaması: Çalışanların lehine adımlar geliyor
Nebati'den asgari ücret açıklaması: Çalışanların lehine adımlar geliyor
50 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 264 gözaltı kararı
50 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 264 gözaltı kararı
Erdoğan, Liderler Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü
Erdoğan, Liderler Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü
Yeni yapılandırma yolda: Çiftçi kredileri, prim ve vergi borçları masada
Yeni yapılandırma yolda: Çiftçi kredileri, prim ve vergi borçları masada
Eğitim ABD'den talimat PKK'dan
Eğitim ABD'den talimat PKK'dan
MASAK'tan FTX.com açıklaması: İnceleme başlatıldı
MASAK'tan FTX.com açıklaması: İnceleme başlatıldı
O ilde ekmeğe dördüncü kez fiyat güncellemesi
O ilde ekmeğe dördüncü kez fiyat güncellemesi
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin koşullarını iyileştirmek için çırpınıyoruz
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin koşullarını iyileştirmek için çırpınıyoruz
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri belli oldu
TOKİ arsa ve iş yeri başvurularında son gün yarın
TOKİ arsa ve iş yeri başvurularında son gün yarın
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 48'e yükseldi
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 48'e yükseldi
Motorine 1,56 TL indirim yapıldı
Motorine 1,56 TL indirim yapıldı
Futbol maçında kavga eden öğretmenlere soruşturma
Futbol maçında kavga eden öğretmenlere soruşturma
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarla dolu
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarla dolu
İstanbul'daki saldırıda yeni detay: Koca rolündeki şüpheli aranıyor
İstanbul'daki saldırıda yeni detay: Koca rolündeki şüpheli aranıyor
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.
Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.
Soylu: ABD'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz
Soylu: ABD'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bütçe Ekim'de yılın en yüksek açığını verdi

Bütçe ekimde 83,3 milyar TL ile yılın en yüksek açığını verdi. 12 aylık bütçe açığı Ekim itibariyle 224 milyar TL'ye yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 16:19, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 16:19
Yazdır
Bütçe Ekim'de yılın en yüksek açığını verdi

2022 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 307,4 milyar TL, bütçe gelirleri 224,2 milyar TL ve bütçe açığı 83,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekim ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerini paylaştı. Buna göre, 2022 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 307,4 milyar TL, bütçe gelirleri 224,2 milyar TL ve bütçe açığı 83,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 246,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 22,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ekim ayında 17 milyar 406 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Ekim ayında 83 milyar 254 milyon TL açık verdi. 2021 yılı Ekim ayında 3 milyar 106 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2022 yılı Ekim ayında 22 milyar 110 milyon TL faiz dışı açık verdi. Merkezi yönetim bütçe giderleri Ekim ayı itibarıyla 307 milyar 416 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 61 milyar 144 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 246 milyar 272 milyon TL olarak gerçekleşti.

2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon TL ödenekten Ekim ayında 307 milyar 416 milyon TL gider gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ise 131 milyar 422 milyon TL harcama yapıldı. Ekim ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 133,9 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 9,8 iken 2022 yılında yüzde 10,9 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,3 oranında artarak 246 milyar 272 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10 iken 2022 yılında yüzde 9,8 oldu.

Ekim ayı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırma bazında bir önceki yıla göre kıyaslamasını gösteren grafik aşağıda yer aldı. Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ekim ayı itibarıyla 224 milyar 162 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 181 milyar 806 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 37 milyar 905 milyon TL oldu. 2021 yılı Ekim ayında bütçe gelirleri 114 milyar 16 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 96,6 oranında artarak 224 milyar 162 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ekim ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 10,4 iken 2022 yılında yüzde 8,8 oldu.

2022 yılı Ekim ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,2 oranında artarak 181 milyar 806 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10,4 iken 2022 yılında yüzde 8,3 oldu. 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 328,2 milyar TL, bütçe gelirleri 2 trilyon 199,4 milyar TL ve bütçe açığı 128,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 2 trilyon 59,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 139,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 78 milyar 499 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde 128 milyar 754 milyon TL açık verdi. 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 78 milyar 74 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde 139 milyar 501 milyon TL faiz dışı fazla verildi. Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Ekim dönemi itibarıyla 2 trilyon 328 milyar 176 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 268 milyar 255 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 2 trilyon 59 milyar 921 milyon TL olarak gerçekleşti.

2022 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96,8 oranında artarak 2 trilyon 328 milyar 176 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100,7 oranında artarak 2 trilyon 59 milyar 921 milyon TL olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Ekim dönemi itibarıyla 2 trilyon 199 milyar 422 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 829 milyar 771 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 322 milyar 266 milyon TL oldu.

2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri 1 trilyon 104 milyar 572 milyon TL iken 2022 yılının aynı döneminde yüzde 99,1 oranında artarak 2 trilyon 199 milyar 422 milyon TL olarak gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-Ekim dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102,3 oranında artarak 1 trilyon 829 milyar 771 milyon TL oldu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
ATO Başkanı Gürsel Baran güven tazeledi
ATO Başkanı Gürsel Baran güven tazeledi
'Emisyon oranlarında yüzde 21 azaltım hedefimizi yüzde 41'e çıkartıyoruz'
'Emisyon oranlarında yüzde 21 azaltım hedefimizi yüzde 41'e çıkartıyoruz'
Sinop'ta palamut, tezgahlardaki yerini hamsiye bırakıyor
Sinop'ta palamut, tezgahlardaki yerini hamsiye bırakıyor
Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu ile yılda 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu ile yılda 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz
TÜBİTAK'ın 'yapay zeka' çağrısında destek alan 10 proje belli oldu
TÜBİTAK'ın 'yapay zeka' çağrısında destek alan 10 proje belli oldu
Dolar/TL, 18,61 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 18,61 seviyesinden işlem görüyor

Bu Habere Tepkiniz

1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan rehberlik dersinin, bu dersi okutan öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okuttukları haftalık ders saatlerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
Her ayın 15'de memurlara özel %15 ekstra indirim

Her ayın 15'de memurlara özel %15 ekstra indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

Daha önce de belirttiğimiz gibi sınavı iptal ederek sınavsız bir sistemle uzman öğretmenlik hakkında yararlandırma yetkisi MEB'de değil. Bu yetki TBMM'de. Fakat sınav tarihini ve süreci belirleme yetkisi MEB'de.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, ortaokul müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (h) alt bendi uyarınca bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Danıştay 12. Dairesi, Müdürlüğünde takip memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin TRT Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka uygun buldu.
Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Öğretmenlerin beklentisi Baş ya da Uzman öğretmen olmak yönünde değil, bu unvanlar olmadan da ek ödemeyi alabilmek yönündedir. Bunun yapılması da pekala mümkündür.
Covid 19 nedeniyle verilen izin süresi sıhhi izin süresinden sayılır mı?

Covid 19 nedeniyle verilen izin süresi sıhhi izin süresinden sayılır mı?

Sıhhi izin süresi hastalık nedeniyle kullanılan toplam hizmet sürelerini belirtir ve kanser hastalığı durumunda 36 ay toplamı sonucunda iyileşemeyen memur malulen emekliye sevk edilir.
Bu kadarda olmaz! Öğretim görevlisi ilanına tez konusu yazıldı

Bu kadarda olmaz! Öğretim görevlisi ilanına tez konusu yazıldı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi düzeyinde ilan ettiği bir kadroya başvuracak adayın tez konusunu yazdı!
5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

Memurluk öncesinde ancak işçiliğe başladıktan sonra doğum nedeniyle yapılan borçlanmalar işçi statüsünde değerlendirilir ve sadece hizmet süresini artırır, sigortalılık süresinin başlangıcını etkilemez. 2 yıl veya 4 yıl sürenin bir kısmı da borçlanılabilir.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Konya Büyükşehir Belediyesi 144 memur alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 144 memur alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 144 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2022.
Nara tuz döküp yerseniz...

Nara tuz döküp yerseniz...

Nara tuz döküp yemenin inanılmaz faydası ortaya çıktı.