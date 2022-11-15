Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 17:11, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 17:12
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı. Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız