İnterpol tarafından aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Antalya'da yakalandı
İnterpol tarafından aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 22:33, Son Güncelleme : 15 Kasım 2022 22:38
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnterpol tarafından aranan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi Luciano C'nin kentte olduğu bilgisini ulaştı.
Polis ekipleri, şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı.
Üzerinde sahte kimlik bulunan şüpheli, emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız