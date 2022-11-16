16 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek, Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Bali)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP'li bazı milletvekilleri ve yöneticiler, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının gerçekleştiği yerde basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00)

3- TBMM'den

- İYİ Parti'nin Meclis Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.

(10.30/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sürdürülebilir Beton Kaplamalarda Akılcı Çözümler" teması ile düzenlenecek olan Beton Yollar Kongresi ve Sergisi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TCMB, eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını ve eylül ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Polonya'ya Rus füzesi düştüğü yönündeki haberlerin ardından uluslararası gelişmeler izleniyor.

(Washington/Brüksel/Moskova)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya ile Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Diyarbakır/20.00)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Macaristan'ın DVTK Hun-Therm takımını konuk edecek.

(Mersin/19.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda OGM Ormanspor, Romanya'nın FCC Uav Arad takımını, E Grubu'nda Nesibe Aydın, Bursa Uludağ Basketbol'u, B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, İsrail'in Elitzur Landco Ramla takımını konuk edecek; F Grubu'nda BOTAŞ, Litvanya'nın Kibirkstis ekibiyle, C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00/17.00/Hatay/18.00/Vilnus/20.30/Banska Bystrica/21.00)

4- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Halkbank, Almanya'nın Berling Recycling Volleys takımını, E Grubu'nda Ziraat Bankkart, İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia ekibini konuk edecek.

(Ankara/17.30/20.00)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası son 32 turunda Fenerbahçe HDI Sigorta, Romanya'nın SCM Craiova takımıyla, Arkas Spor da Belçika'nın Caruur Volley takımıyla rövanşta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/İzmir/19.00

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftası başlayacak; İlbank-Galataaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Fenerbahçe Opet-PTT ve Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank, Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor, Bolu Belediyespor-Kuzeyboru maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/13.00/15.00/20.00/Bursa/15.00/Bolu/18.00)

7- A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın katılacağı 2023 Avrupa Şampiyonası'nda grup kura çekimleri İtalya'da yapılacak.

(Napoli/19.00)