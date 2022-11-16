Ümraniye'de inşaat şantiyesinde yangın: Bir işçi öldü
Ümraniye'de finanskent olarak planlanan inşaatların şantiyesinde işçilerin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı. Yangında 1 işçi hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü
Yangın, saat 02.00 sıralarında Finanskent Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesindeki
konteyner evlerde meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede işçilerin bulunduğu
konteyner evleri sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İşçiler, konteyner evleri terk ederken, bu sırada dumandan etkilenen 3 işçi
ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yangın uzun süren çalışmaların ardından itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
İtfaiyenin müdahalesi tamamlandıktan sonra inceleme yapan ekipler, konteyner
evlerde 1 işçinin cansız bedenine ulaştı.
Yangında hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin
çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan
işçilerin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.