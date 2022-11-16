Bombayı veren o hain aranıyor: Kilit adam Bilal Hassan

İstanbul İstiklal'deki 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı hain terör saldırısıyla ilgili emniyet güçlerinin çalışmaları titizlikle devam ediyor. Patlayıcıyı koyduğu tespit edilen PKK'lı terörist Ahlam Albashir'le birlikte olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 50'ye ulaştı. Gözaltına alınanlar arasında, saldırıyı düzenleyen Ahlam Albashir'e bomba yüklü çantayı veren Bilal Hassan'ı Edirne'ye götüren Ammar Jarkas ve eğer yakalanmasaydı Ahlam Albashir'i il dışına kaçıracak olan kardeşi Ahmet Jarkas'ı gözaltına aldı.

BOMBAYI O VERDİ

İfadelerin alınması ve güvenlik kameralarının incelenmesiyle saldırının nasıl gerçekleştirildiği de netleşiyor. Polisin peşinde olduğu ve saldırının Türkiye ayağının kilit ismi olan Bilal Hassan'ın kadın terörist Ahlam Albashir'le birlikte Yasir el-Korali'nin kullandığı korsan taksiyle Taksim'e geldiği belirlendi. Albashir, Beyoğlu'na gelince Bilal Hassan'dan bombalı çantayı aldı ve İstiklal Caddesi'ne gitti. Bilal Hassan, Albashir'i bıraktıktan sonra aynı korsan taksiyle Esenler'e geri döndü ve insan kaçakçısı Ammar Jarkas'la buluştu.

KİLİT İSMİ EDİRNE'YE GÖTÜRDÜ

Saldırıyı gerçekleştiren Albashir, Hassan'ı aradı. Ancak Hassan, olay yerine gelemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashir, taksiyle Esenler'deki evine geri döndü. Bu sırada yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmek istediği tespit edilen Hassan, Ammar Jarkas'la birlikte Edirne'ye gitti. İstanbul'a geri dönen insan kaçakçısı Jarkas ise polis ekiplerince yakalandı. Jarkas kardeşler ve Yasir el-Korali'nin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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