MEB'den yeni disiplin kuralları: Okulda gizli çekim yapana uzaklaştırma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Düzenleme, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler şöyle:

> Lise ve ortaokul öğrencileri arasında kullanımı yaygınlaşan 'Puff Bar' adlı elektronik sigaraya karşı tedbirler alındı. Nikotin tuzu ile üretilen ve meyve aromalarıyla tatlandırılan Puff Bar, içinde tütün bulundurmamasına rağmen 'sigara' sayılacak ve kullananlara ceza verilecek.

> Kamuoyunda çokça tartışılan okulda yöneticilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin görüntülerinin çekilip paylaşılmasıyla ilgili de çalışma yapıldı. Bu davranışı sergileyen öğrenci, okuldan uzaklaştırılacak.

> Okullarda siyasi, ideolojik ve müstehcen içerikli doküman dağıtılamayacak, herhangi bir sosyal mecrada paylaşılamayacak