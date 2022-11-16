Osmaniye'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Osmaniye'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2'si sağlık personeli 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 11:12, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 11:13
Burak Can M. idaresinde hasta nakleden 80 AAU 681 plakalı ambulans, D400 kara yolu Fakıuşağı Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada, ambulanstaki 2 hasta, 2 sağlık personeli ve otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız