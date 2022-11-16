Akciğer kanserini yenen hastadan 'sigarayı ve alkolü bırakın' çağrısı

- Kırıkkale'de uzun süre sigara ve alkol kullanımına bağlı yakalandığı akciğer kanserini yenen 62 yaşındaki Sezai Bulut, kullananlara sigara ve alkolü bırakma çağrısında bulundu.

Sezai Bulut, AA muhabirine, 2019 yılında zatürre teşhisiyle Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine yattığını ardından akciğer kanseri teşhisi konulduğunu söyledi.

Sonraki süreçte aynı hastanede ameliyat edildiğini, önce Allah'ın sonra da doktorların sayesinde akciğer kanserini yendiğini anlatan Bulut, "Hastalığı önce moral, sağlıklı yaşam ve tütün ürünlerinden uzak durmak kaydıyla atlattım. Öncesinde yaklaşık 40 yıl alkol aldım, 50 yıl sigara kullandım. Özellikle sigarayı çok kullandım, zaman zaman 3 paket içtiğim günler oldu. Pazarcılık yapıyordum, hep dışarıda çalıştım." diye konuştu.

Bulut, insanlara sigara ve alkol kullanmamaları tavsiyesinde bulunarak, bu hastalıkta moralin de çok önemli olduğunu aktardı.

İnsanların sağlıkları için doktorların uyarılarını da dikkate almaları gerektiğine dikkati çeken Bulut, "Bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Şu anda sağlığım çok iyi, zımba gibiyim. Koşarım, yürürüm. Şu anda benim canımı acıtacak bir hastalığım yok." dedi.

Bulut'un tedavisini gerçekleştiren KKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selim Yalçın da akciğer kanserinin hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen önemli bir kanser türü olduğunu belirtti.

Farkındalık oluşması amacıyla kasım ayı boyunca hastalıkla ilgili etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Akciğer kanseri, ölümlerde birinci sırada olan bir kanser türü. Akciğer kanserinde hem ölümleri azaltmaya hem farkındalık oluşturmaya hem de tedavilerimizi yapmaya çalışıyoruz. Tabi ki her hastalıkta olduğu gibi bunda da erken teşhis çok önemli yer tutuyor. Erken teşhisle birlikte akciğer kanserini oluşturacak bir takım faktörlerden de uzak durmak gerekiyor. Sigara ve tütün maddelerinde uzak durmak en önemli koruyucu faktör. Beslenme de bu aşamada önemli bir etken."

- "İmmünoterapi tedavisi önemli bir basamak teşkil etti"

Yalçın, akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin önemli yer tuttuğunu anlattı.

Yaklaşık 10 yıldır da hedefe yönelik tedaviler uyguladıklarını dile getiren Yalçın, "İmmünoterapi ile hastanın bağışıklık sistemi üzerinden etki ederek tümörün küçülmesine ve yok edilmesine yönelik bir takım tedavilere başladık. Yine aşı tedavilerini de uyguluyoruz. İmmünoterapi tedavisi, bizim için çok önemli bir basamak teşkil etti. Yeni tedaviler gerçekten hastalar için büyük fırsatlar doğuruyor." dedi.

Yalçın, Sezai Bulut'un da sigaraya bağlı gelişmiş akciğer kanserine yakalandığını belirterek, hastasının erken teşhisle ameliyatın ardından tamamlayıcı tedaviler ve sigarayı bırakması sayesinde hastalığı atlattığını dile getirdi.