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Ekonomide bilinmesi gerekenler terimler nelerdir?

Ekonomide bilinmesi gerekenler terimler nelerdir?

Kaynak : MN Medya
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Ekonomide bilinmesi gerekenler terimler nelerdir?

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Ekonomik okuryazarlık, bireylerin finansal durumlarını kontrol edebilmesi için büyük önem arz eden bir kavramdır. Bu kavram sayesinde kişiler varlıklarını çok daha kolay bir şekilde yönetebilirler. Bireylerin ekonomik durumlarını anlayarak değerlendirebilmesi ve yorumlayabilmesi için bu kavramı öğrenmek bir hayli önemlidir. Varlığınızı yönetirken avantajlı bir konuma ulaşabilmek için ekonomi terimlerine aşina olmanız gerekir. Maddi kaynaklarınızı çıkarlarınız doğrultusunda azami fayda alacak şekilde yönlendirebilmeniz için ekonomi terimlerini öğrenmenin yanı sıra Midas Akademi'yi ziyaret edebilirsiniz. Midas Akademi, finansal okuryazarlığı geliştirmek için sunduğu başlangıç, orta ve ileri düzeydeki eğitimleriyle öne çıkar.

Makroekonomi

Makroekonomi, en genel ifadeyle ekonomi biliminin alt dalı olarak bilinir. Tüketim, üretim, gelir, yatırım, tasarruf ve istihdam gibi hususların toplam büyüklüklerini inceleyerek bunlarla ilgili çıkarımlar yapıp çözümler üretir. Bu kavramın ekonomiyi bir bütün olarak ele aldığını söylemek mümkündür. Enflasyon, işsizlik, toplam üretim ve tüketim, makroekonominin ana kollarını oluşturur.

Mikroekonomi

Mikroekonomi ise ekonomiyi firmalar, endüstriler ve tüketiciler düzeyinde inceleyen bir disiplindir. Tüketicilerin ve şirketlerin davranışlarını inceleyen bu disiplin, üretimin nasıl, ne için ve kime yapılacağı sorularının cevaplarını arar. Elastikiyet, fırsat maliyeti, arz ve talep gibi hususlar, ekonomi terimleri arasında yer alan bu disiplinin ana konularını oluşturur. Aynı zamanda kaynakların rasyonel kullanımı ve fiyat teorisi gibi konular da mikroekonominin ilgi alanlarındandır.

Arz

Kelime anlamıyla sunmayı ifade eden arz kavramı, mikroekonomide önemli yere sahip terimlerden biridir. Arz, ürünün ya da hizmetin belirli bir zaman aralığında kararlaştırılan fiyatta piyasaya sürülmesi anlamına gelir. Tüketicilerin bu hizmet ve malları satın alabilecekleri yerler marketler, pazarlar ve mağazalar olarak sıralanabilir. Bu noktalarda bulunan ürünlerin miktarı da arz olarak literatüre geçer. Arzın oluşabilmesi için fiyatın, zamanın ve piyasanın mutlaka belirlenmiş olması gerekir. Tüketiciye sunulan her unsur, bir arzı ifade eder.

Talep

Ekonomi terimlerinden biri olan talebin arz kavramıyla etkileşimi oldukça fazladır. Çünkü talep, üreticiden gelen arza karşın sürecin tüketici ayağını oluşturur. Bir ürünü ya da hizmeti satın alma isteği anlamına gelir. Ancak söz konusu isteğin ekonomik anlamda bir talep sayılabilmesi için karşılanması gereken bazı kurallar vardır. Tüketicinin alım gücünün istediği hizmet veya malı karşılayabilme zorunluluğu bulunur. Aksi takdirde bu talep değil sadece bir istek ve hayal olarak nitelendirilir. Ekonomik anlamda talepten söz edebilmek için belirli zaman aralığında satışa sunulan ürünü alım gücü varken istemek ilk şarttır.

Marjinal Fayda

Terimsel açıdan incelendiğinde ürünün fiyatının bir birim artmasının malın toplam yararında yarattığı değişime marjinal fayda adı verilir. Kavram, kendi içerisinde azalan marjinal fayda kanununa içkindir. Söz konusu kanun sayesinde marjinal artış sonrasında fayda ilk olarak sıfıra iner. Sıfıra ulaştığında ise azalarak iniş seyrine devam eder. Ortaya çıkan tabloda talep eğrisi zamanla negatif bir grafik çizer. Bir ürünün tüketim miktarı aralıksız artarsa ona duyulan ihtiyaç azalır. Bu doğrultuda marjinal fayda da düşüşe geçer.

Borsa

Borsa, ekonomi terimleri arasında en kapsamlı kavramlardan biridir. Genel anlamda bu kavram, bir pazarı ifade eder. Borsayı anlayabilmek için kavramı bir semt pazarı gibi düşünebilirsiniz. Pazar sisteminde birçok ürün, belirli saatler aralığında organize şekilde satışa sunulur. Satışa sunulan finansal ürünlerin bulunduğu pazar da borsa olarak nitelendirilir. Kurumsal bir yapıya sahip olan ve elektronik ortamda ortaya çıkan borsa sistemi, belirli bir varlık üzerinden talep eden herkese alım satım fırsatı sunar. Borsa sayesinde varlık türleriyle eşit, verimli ve organize bir ticaret yapmak mümkün hale gelir.

Hisse Senedi

Borsada yatırım yapmak isteyenlerin ilk aklına takılanlardan biri de hisse senedi nedir sorusudur. Hisse senedi, borsada sıklıkla kullanılan yatırım enstrümanlarından biridir. Sermaye şirketlerinin ortaklarına paylarını vermek ve bu durumu belgelemek için sundukları kıymetli evraka hisse senedi adı verilir. Bir şirketin anaparasının eşdeğer parçalarından biridir. Yatırım aracı olarak kullanılan hisse senetleri, bir ortaklığı ya da mülkiyeti temsil eder. İlgili senetlerin sabit bir getirisi bulunmaz. Hisse senetlerinin yatırımcılarına getirisi, söz konusu şirketin yıllık bilançosuna, yatırım kararlarına ve senelik performansına göre değişir.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

Gayri safi yurt içi hasıla, kısaca belli bir zaman aralığında üretilen tüm nihai malların piyasa değerindeki ekonomik ölçüsü olarak tanımlanabilir. Kısaca GSYH olarak ifade edilir. Ekonomide GSYH'yi ölçmek için bazı hesaplamalar kullanılır. Ayrıca kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılayı ölçmek de mümkündür. Söz konusu hesaplama için dikkate alınması gereken maliyetten enflasyon oranındaki farklılıkları çıkarmaktır. Sunduğu veriler sayesinde gayri safi yurt içi hasıla, kişi başına düşen alım gücünü hesaplamaya yardımcı olur. Uluslararası pazarla ülke ekonomisini kıyaslamak için de yine bu terime başvurulur.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

Yİ-ÜFE, belirli bir referans döneminde ülkede üretimi yapılan ve satışa sunulan mallarla üretici fiyatlarını karşılaştırarak bulunur. Zaman içerisindeki karşılaştırmalarla üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen bir endekstir. Bu fiyat endeksine madencilik, taş ocakçılığı ve imalat sanayii dalları içkindir. Ayrıca gaz, su ve elektrik temin eden sektörlerdeki üretimler de Yİ-ÜFE altında incelenir. Bir ürünün Yİ-ÜFE içerisinde değerlendirilebilmesi için üretiminin ve satışının ülke sınırları içinde yapılması gerekir. Bunun yanı sıra sunulan ürün veya hizmetin belirtilen sektörler içerisinde yer alması da önem arz eder.

Büyüme Oranı

Ekonomi terimlerinden biri olan büyüme oranını incelemeden önce kavramı ayırarak özelleştirmek gerekir. Öncelikle ekonomide büyümenin ne anlama geldiğini öğrenmek, söz konusu kavramın daha anlaşılır hale gelmesini sağlar. Ekonomik büyüme, kısaca ülkenin gayri safi yurt içi hasılasındaki artış anlamına gelir. Üretim kapasitesinde ve ekonomik kaynaklarda bir artış olduğunda iktisadi büyümeden bahsedilebilir. Bu artışın ülke ekonomisine kazandırdığı büyümenin çeşitli yollarla hesaplanıp yüzdelik olarak ifade edilmesi de bir oran sunar. Bu hesaplama sonucuna da büyüme oranı adı verilir.

Enflasyon

Halk tabirinde yaşam pahalılığı anlamına gelen enflasyon, ürünlerle ve hizmetlerle ilgili fiyat seviyesinin artışa geçmesi nedeniyle paranın alma gücünün düşmesini ifade eder. Mal ya da hizmetteki özel bir artıştan ziyade daha genel ve fiyat düzeyini etkileyen yükselişe geçme durumu enflasyona neden olur. Bir krizden enflasyon olarak bahsedebilmek için ilgili mal veya hizmetin bir seferlik fiyat artışı yaşaması yeterli değildir. Eğer fiyat artışı sürekli bir hale geldiyse bu noktada enflasyondan söz edilebilir. 1 sene öncesinde marketten aldığınız ürünlerin aynısını bugün daha pahalıya tedarik ediyorsanız bu enflasyonun yükseldiğinin işaretidir.

Resesyon

Ekonomik terimlerle yeni yeni haşır neşir olan biri, resesyon nedir gibi kavramları öğrenmek ister. Aslında hemen hemen herkesin bildiği ekonomide durgunluk kavramı, resesyondur. Resesyon, makroekonomide gayri safi yurt içi hasılanın iki ya da daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi anlamına gelir. Ekonomide duraklama dönemleri bu kavramla ifade edilir. Böyle dönemlerde toplam üretim miktarlarında gerileme olması normaldir. Ayrıca resesyon, işsizliğin artmasına ve milli gelirin düşmesine de neden olur.

Kaynak: https://www.getmidas.com/

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