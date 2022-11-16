Meteorolojiden 4 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 14:32, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 14:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli; Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız