Adnan Oktar'a kişisel suçlardan 891 yıl hapis
Adnan Oktar, yargılandığı suç örgütü davasında sadece kişisel suçlarından 891 yıl hapis cezası aldı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 14:35, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 14:36
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada, mahkeme kararını açıkladı.
Adnan Oktar'ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırıldı.
Ancak Oktar, örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutuluyor.
Adnan Oktar'ın net cezası kararın tamamının okunmasının ardından belli olacak. Kararın okunmasına devam ediliyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız