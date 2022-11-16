2022 hakimlik ve savcılık sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Adalet Bakanlığı Sınavları-1

DUYURU

(16 Kasım 2022)

2022-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

26 - 27 Kasım 2022 tarihlerinde uygulanacak olan 2022-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat) ile 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı'na (2022-İdari Yargı) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 16 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

26 - 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;

- Adaylar, 26 Kasım 2022 tarihinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak alan Bilgisi Testi'nin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00'dan sonra, Adli Yargı Testi'nin uygulanacağı 2. Oturum için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

- 27 Aralık 2022 tarihinde Adli Yargı-Avukat Testi'nin uygulanacağı 3. Oturum için saat 10.00'dan sonra, İdari Yargı Testi'nin uygulanacağı 4. Oturum için ise adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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