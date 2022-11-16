Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız
dalet Bakanı Bekir Bozdağ anayasa teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Bozdağ'ın açıklamasında ''Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum'' dedi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 15:38, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 15:40
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ anayasa teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Bozdağ'ın açıklamasında ''Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum'' dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız