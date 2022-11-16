FETÖ 'çatı davası'nda mahkeme Yargıtayın bozma kararına direndi

Darbe girişiminden önce açılan ve Yargıtayın dört sanık yönünden bozduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazim Avcı'nın "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararında direndi.

Duruşmaya tutuklu sanıklar İşbilen, Kaya, Avcı ve Karaca ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin bozma ilamını okuduktan sonra taraflara bozma ilamına yönelik beyanlarını sordu.

Müşteki avukatı Nusret Senem, mahkemeden Yargıtay ilamına uymayarak, önceki kararında direnmesini talep etti.

Senem, "Sanıkların darbe girişimi sırasında cezaevinde bulunmalarının darbe girişiminden haberdar olmadıkları ve bu işin içinde olmadıkları anlamına gelmez. Birçok terör örgütü yöneticilerinin örgütün eylemelerini cezaevinde yönettiği bilinen bir gerçektir. Mahkeme kararında direnmelidir." dedi.

Diğer müşteki avukatları da mahkemeden kararında direnmelerini isterken, Cumhuriyet savcısı bozma ilamına uyulması talebinde bulundu.

- Sanıklar bozma ilamına uyulmasını talep etti

Sanıklar ise Yargıtayın bozma ilamına uyulmasını istedi.

Sanıklardan Karaca, 19 Aralık 2014'ten beri tutuklu bulunduğunu belirterek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan ceza aldığını anlattı ve aynı suçtan kendisine bir kez daha ceza verilemeyeceğini savundu.

Diğer sanıklar da FETÖ ile ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.

Müzakerenin ardından mahkeme heyeti, sanıklar eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili Hidayet İşbilen, kapatılan Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Kazim Avcı'nın "anayasal düzeni ihlale teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet; "suç gelirlerini aklamak" ve "dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık" suçlarından da 17 yıl 4'er ay hapisle cezalandırıldığı kararda direnildiğini açıkladı.

- Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 sanık hakkında düzenlediği iddianameyi 14 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Başsavcılığın, 15 Temmuz 2016'da Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen firari Adil Öksüz ile örgüt yöneticisi olduğu belirlenen Mahmut Akpınar hakkında daha sonra açtığı davaların da birleştirilmesi sonucunda sanık sayısı 75 olmuştu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Haziran 2018'de sanıklar Karaca, İşbilen, Kaya ve Avcı'ya "anayasal düzeni ihlale teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet, "suç gelirlerini aklamak" ve "dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık" suçlarından da 17 yıl 4'er ay hapis cezası vermişti. Mahkeme, sanıklar Dilaver Azim, Abdülkadir Aksoy ve Ali Çelik'i FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırmıştı.

Mahkeme, dava sürecinde ölen Cemal Uşak'ın davasını düşürmüş, elebaşı Gülen ile birlikte diğer sanıkların dosyalarını ise firari olmaları nedeniyle ayırmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 6 Kasım 2020'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dosya üzerindeki istinaf incelemesini tamamlamış, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 22 Temmuz 2022'de davaya ilişkin temyiz incelemesini tamamlayıp, sanıklar Karaca, İşbilen, Kaya ve Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını sanıkların "silahlı terör örgütü yönetme" kapsamında cezalandırılması gerektiğini belirterek bozmuştu.

Daire diğer sanıklar Azim, Aksoy ve Çelik'e verilen 10 yıl 6'şar aylık hapis cezasına ilişkin kararı ise onamıştı.