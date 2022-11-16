Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, son iki günde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 8 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 18:58, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 19:01
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi. Böylece son iki günde 8 terörist yakalanmış oldu." bilgisine yer verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız