Gençlik ve Spor Bakanlığından gazeteci Bora Erdin'in iddiasına yanıt

Erdin'in "Gençlik ve Spor Bakanlığı kartı taşıyan ve 3 şeritli yola ters giren araç tarafından tehdit edildim." şeklindeki beyanatına ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Haberde adı geçen şahsın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bakanlık personeli olmayan söz konusu şahsa herhangi bir kimlik ya da araç kartı verilmesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.