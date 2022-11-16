Gençlik ve Spor Bakanlığından gazeteci Bora Erdin'in iddiasına yanıt
Gençlik ve Spor Bakanlığı, gazeteci Bora Erdin'in, kendisini trafikte tehdit eden kişilerin bakanlık kimlik ve araç kartı taşıdığı iddiasının doğru olmadığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 19:27, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 19:28
Erdin'in "Gençlik ve Spor Bakanlığı kartı taşıyan ve 3 şeritli yola ters giren araç tarafından tehdit edildim." şeklindeki beyanatına ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Haberde adı geçen şahsın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bakanlık personeli olmayan söz konusu şahsa herhangi bir kimlik ya da araç kartı verilmesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız