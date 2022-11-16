Emekli polis, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Gaziantep'te bir kadın silahla öldürüldü, boşanma aşamasındaki eşi olayın şüphelisi olarak aranıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 20:55, Son Güncelleme : 16 Kasım 2022 20:59
İddiaya göre, Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi'nde emekli polis M.Y (52), boşanma aşamasındaki eşi Derya Y'nin (38) ikamet ettiği apartmanın önüne geldi.
Burada görüşen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. yanındaki silahla eşine ateş ettikten sonra kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Derya Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız