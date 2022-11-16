Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda

Teklifin tümü üzerine söz alan İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, teklifin komisyon görüşmeleri sürecinde bazı önerilerde bulunduklarını ancak iktidarın bu önerileri dikkate almadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte Türkiye'deki krizlerin derinleştiğini öne süren Çelik, "Bu ucube sistemin ülkemize ve milletimize yarar sağlamadığını, ülkemizi uçurumun kenarına sürüklemesinden ve çözülemeyen krizlerden anlıyoruz. Enflasyon yüzde 86'lara ulaştı. Hayat pahalılığı çekilemez halde, dış politikada etrafımız ateş çemberiyle kuşatılıyor. Uyuşturucu bağımlılığı ilkokul çağlarına kadar düştü. 20 yıllık AKP iktidarı ise bildiğini okumaya devam ediyor, sorunları başka yerlerde arıyor. Bu durum ibretliktir. Eş dost kayırmacılığı artmıştır." görüşlerini savundu.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, teklifle İçişleri Bakanlığının ihtiyacı olan rütbeli polis amiri yetiştiren polis akademisinin yerine güvenlik fakültesi kurulduğunu, korucularla ilgili düzenleme yapıldığını, şehitlerin ailelerine intikal eden silah ruhsatlarıyla ilgili sorunun çözüldüğünü belirtti.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, farklı konuların aynı yasal düzenlemede bir araya getirildiğini ve "kritik hususların kamufle edilerek yasama etiğinin ihlal edildiğini" ileri sürdü.

Kaçmaz, "Yasama sürecinin oldubittiye getirilerek hızlandırılması yasama kalitesini de düşürmektedir. Güvenlik teşkilatlarının daha kontrolsüz hareket etmesinin önü açılıyor." dedi.

Koruculuk sistemini eleştiren Kaçmaz, "Koruculuk sistemi Kürt sorununun çözümünün önünde duran bir sistem olarak duruyor. Korucular ellerindeki silah gücünü kişisel çıkarları için kullanmaktan geri durmuyor ve üstünlük oluşturmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, yasa teklifine genel olarak bakıldığında "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İçişleri Bakanlığında uygulanmasının bir örneğinin" görüldüğünü söyledi.

Sarıaslan, "Cumhurbaşkanı nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti'ni sanki Meclis yokmuş gibi kanun hükmünde kararnamelerle yönetiyorsa, getirmiş olduğunuz teklifle de sizler yönetmelikle İçişleri Bakanlığını yönetmek istiyorsunuz." diye konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı anımsatarak, teröristin en kısa sürede yakalandığını, bağlantılarının kısa sürede tespit edildiğini, hiçbir şeyin gizli ve saklı kalmadığını, milletin de bunu gördüğünü vurguladı. Çelik, şunları kaydetti:

"Milletimiz devletine olan güven duygusuyla teröre ve teröristlere lanet duygusu içinde yaşantısına kesintisiz devam ediyor. Oyun aynı oyun ama milletimiz gerçekleri görüyor. Oyun aynı oyun ama aynı siyasi iktidar değiliz. Oyun aynı oyun ama yerli ve milli silahlara sahip güvenlik güçlerine sahibiz. Bu nedenle terör saldırısıyla istedikleri psikolojiyi oluşturamadılar. Çünkü Türkiye güçlü ve milletimiz elde edilen kazanımları görüyor. Terörü planlayanlar ve organize edenler kadar terörü sanki ideolojik bir arka planı varmış gibi göstermeye çalışan, hak ve özgürlük kavramlarıyla açıklamaya çalışanlar, sempatik göstermeye çalışanlar da teröristlere destek veriyor."

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.