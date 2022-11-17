17 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

1 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Halk Hakıdası Anıt (Yadigarlık) Kompleksini ziyaret edecek, çelenk koyma törenine katılacak.

(Aşkabat)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis Ticaret Odasını ziyaret edecek, üye katılım töreninin ardından esnaf ziyaretinde bulunacak, STK temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri toplantısına katılacak.

(Kilis/10.00-13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konferansına ve Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Eskişehir/11.00-18.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde "81 İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Girişimci İş Kadınları Federasyonunun kahvaltı programına katılacak, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğine ziyarette bulunacak, ESİAD Ekonomik Vizyon Buluşmaları Toplantısı'na iştirak edecek.

(İzmir/11.30-16.00)

4- TBMM'den

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.

- Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonunun, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşmesini gerektirecek sayıda Genel Kurul toplantılarına katılmadığına yönelik tespitini içeren raporunu görüşecek.

- Genel Kurulda, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(10.00/11.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları 2022-2023 Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı ve Yol Bakım Araçlarını Hizmete Alım Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini, haftalık para ve banka istatistiklerini, ekim ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/18.30)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

2- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftası Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/19.00)