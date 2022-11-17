17 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
%0,98 Faizli 15.000 TL Kredi!
%0,98 Faizli 15.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Beyoğlu saldırganının emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı
Beyoğlu saldırganının emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı
Terör saldırısına yardım eden örgüt mensubu yakalandı
Terör saldırısına yardım eden örgüt mensubu yakalandı
Hakkında soruşturma açılan SYDV müdürü görevden alındı
Hakkında soruşturma açılan SYDV müdürü görevden alındı
Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklif kabul edildi
Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklif kabul edildi
Gençlik ve Spor Bakanlığından gazeteci Bora Erdin'in iddiasına yanıt
Gençlik ve Spor Bakanlığından gazeteci Bora Erdin'in iddiasına yanıt
Teröristin elindeki gülün sırrı çözüldü
Teröristin elindeki gülün sırrı çözüldü
Kariyer basamakları sınavı için 70 bin öğretmen görevlendirildi
Kariyer basamakları sınavı için 70 bin öğretmen görevlendirildi
Trafik sigortasında yeni dönem: Kişi temelli poliçe yapılacak
Trafik sigortasında yeni dönem: Kişi temelli poliçe yapılacak
Borsa İstanbul'a ilgi arttı: Yatırımcısı 3 milyonu geçti
Borsa İstanbul'a ilgi arttı: Yatırımcısı 3 milyonu geçti
Kimlik bilgilerinin çalınmasına karşı e-Devlet'ten kontrol yapılmalı
Kimlik bilgilerinin çalınmasına karşı e-Devlet'ten kontrol yapılmalı
Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız
Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız
Asgari ücrette zam mesaisi başlıyor
Asgari ücrette zam mesaisi başlıyor
2022 hakimlik ve savcılık sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
2022 hakimlik ve savcılık sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Ankara'da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı belirlendi
Ankara'da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı belirlendi
Meteorolojiden 4 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteorolojiden 4 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
Kamuda istihdamda sınırlamanın kaldırılması madenci yakınlarını sevindirdi
Kamuda istihdamda sınırlamanın kaldırılması madenci yakınlarını sevindirdi
Çalındı sanılmıştı...Milli takıma gönül veren çocukların aldığı belirlendi
Çalındı sanılmıştı...Milli takıma gönül veren çocukların aldığı belirlendi
AK Parti'den 'erkek dansözlü eğlence' iddialarına yalanlama
AK Parti'den 'erkek dansözlü eğlence' iddialarına yalanlama
Erdoğan: Terör örgütüne destek verenler dökülen her damla kana ortaktır
Erdoğan: Terör örgütüne destek verenler dökülen her damla kana ortaktır
Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alacak
Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alacak
Üretene kredi musluğu açık: Geçen yıla göre yüzde 68 arttı
Üretene kredi musluğu açık: Geçen yıla göre yüzde 68 arttı
Bombayı veren o hain aranıyor: Kilit adam Bilal Hassan
Bombayı veren o hain aranıyor: Kilit adam Bilal Hassan
MEB'den yeni disiplin kuralları: Okulda gizli çekim yapana uzaklaştırma
MEB'den yeni disiplin kuralları: Okulda gizli çekim yapana uzaklaştırma
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Hiçbir suç cezasız kalmayacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Hiçbir suç cezasız kalmayacak
Bakan Bozdağ'dan FETÖ açıklaması: 2011'de keşke o sözleri söylememiş olsaydım
Bakan Bozdağ'dan FETÖ açıklaması: 2011'de keşke o sözleri söylememiş olsaydım
MHP'li Başkan'dan sonra Valilikten de 'hat' açıklaması geldi
MHP'li Başkan'dan sonra Valilikten de 'hat' açıklaması geldi
Terör saldırısıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme: İfadelere başlandı
Terör saldırısıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme: İfadelere başlandı
'Göçmenlerin İstanbul'da sokağa salındığı' iddiası yalanlandı
'Göçmenlerin İstanbul'da sokağa salındığı' iddiası yalanlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

17 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları

17 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 00:02, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 00:06
Yazdır
17 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları

1 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Halk Hakıdası Anıt (Yadigarlık) Kompleksini ziyaret edecek, çelenk koyma törenine katılacak.

(Aşkabat)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis Ticaret Odasını ziyaret edecek, üye katılım töreninin ardından esnaf ziyaretinde bulunacak, STK temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri toplantısına katılacak.

(Kilis/10.00-13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konferansına ve Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Eskişehir/11.00-18.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde "81 İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Girişimci İş Kadınları Federasyonunun kahvaltı programına katılacak, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğine ziyarette bulunacak, ESİAD Ekonomik Vizyon Buluşmaları Toplantısı'na iştirak edecek.

(İzmir/11.30-16.00)

4- TBMM'den

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.

- Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonunun, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşmesini gerektirecek sayıda Genel Kurul toplantılarına katılmadığına yönelik tespitini içeren raporunu görüşecek.

- Genel Kurulda, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(10.00/11.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları 2022-2023 Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı ve Yol Bakım Araçlarını Hizmete Alım Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini, haftalık para ve banka istatistiklerini, ekim ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/18.30)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

2- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftası Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/19.00)

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'daki temaslarının ardından yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'daki temaslarının ardından yurda döndü
Macron'dan Erdoğan'a övgü: Barış görüşmelerinde çok etkin rol oynuyor
Macron'dan Erdoğan'a övgü: Barış görüşmelerinde çok etkin rol oynuyor
AK Parti'den Yeniçağ gazetesine 100 bin liralık tazminat davası
AK Parti'den Yeniçağ gazetesine 100 bin liralık tazminat davası
Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız
Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız
Saadet Partisi Başkanlık Divanı belirlendi
Saadet Partisi Başkanlık Divanı belirlendi
İzmir'de şoförler odası binasına silahlı saldırıda bulunan kişi tutuklandı
İzmir'de şoförler odası binasına silahlı saldırıda bulunan kişi tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezi programına ait derslerin, okulların fiziki kapasitesinin yeterli olmadığından bahisle bu derslerin hafta sonunda verilip verilmeyeceği hususunda görüş yazısı yayımladı.
Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonunda görev yapan personelin hangi görevleri yapıp yapmayacağı hususunda görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan rehberlik dersinin, bu dersi okutan öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okuttukları haftalık ders saatlerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

Daha önce de belirttiğimiz gibi sınavı iptal ederek sınavsız bir sistemle uzman öğretmenlik hakkında yararlandırma yetkisi MEB'de değil. Bu yetki TBMM'de. Fakat sınav tarihini ve süreci belirleme yetkisi MEB'de.
Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, ortaokul müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (h) alt bendi uyarınca bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Danıştay 12. Dairesi, Müdürlüğünde takip memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin TRT Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka uygun buldu.
Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Öğretmenlerin beklentisi Baş ya da Uzman öğretmen olmak yönünde değil, bu unvanlar olmadan da ek ödemeyi alabilmek yönündedir. Bunun yapılması da pekala mümkündür.
Covid 19 nedeniyle verilen izin süresi sıhhi izin süresinden sayılır mı?

Covid 19 nedeniyle verilen izin süresi sıhhi izin süresinden sayılır mı?

Sıhhi izin süresi hastalık nedeniyle kullanılan toplam hizmet sürelerini belirtir ve kanser hastalığı durumunda 36 ay toplamı sonucunda iyileşemeyen memur malulen emekliye sevk edilir.
Bu kadarda olmaz! Öğretim görevlisi ilanına tez konusu yazıldı

Bu kadarda olmaz! Öğretim görevlisi ilanına tez konusu yazıldı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi düzeyinde ilan ettiği bir kadroya başvuracak adayın tez konusunu yazdı!
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Yıllar Semra Öğretmen'e acımadı

Yıllar Semra Öğretmen'e acımadı

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde öğrenciler tarafından canından bezdirilen hocalardan biri olan Semra Öğretmen yıllar sonra ilk kez görüntülendi.