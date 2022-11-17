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Togg'un sigortası indirimli olacak: İyi sürücülere yüzde 50

25 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası düzenlemesinde Togg'a daha fazla indirim yapılabileceği işareti verildi. İyi sürücülerin tarifelerine yüzde 50 indirim, kötü sürücülere ise yüzde 200 zam yapılacak

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 07:54, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 08:10
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Togg'un sigortası indirimli olacak: İyi sürücülere yüzde 50

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından trafik sigortasında yeni dönem duyuruldu. SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, yaklaşık 25 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni yol haritasını açıkladı. Trafik sigortasında fiyat kademelerine iki basamak daha eklediklerini belirten Eroğlu, kısa orta ve uzun vadede yapısal değişiklikler yapmayı hedeflediklerine vurgu yaptı.

SIFIR OLAN YANDI

Eroğlu'nun verdiği bilgiye göre, trafik sigortası indirimleri ve zamları daha önce 7 kategoride belirleniyordu. Ocak ayında devreye girecek yeni sistemle birlikte artık buna 2 kategori daha eklenecek. Trafik sigortasında bugünden sonra dinamik basamak yöntemini uygulayacaklarını ifade eden Eroğlu, "Mevcut basamak sistemini genişletiyoruz. 7 basamaklı sistem sorunları maalesef çözmüyor. Bu yüzden '0' çok riskli sürücüler ve '8' çok iyi sürücüler basamağı getirdik. 5 yıl kaza yapmayan sürücüler, 7'nci basamaktan 8'inci basamağa yükselerek sigorta poliçelerine yüzde 50 indirim uygulanacak. Sıfırıncı basamakta bulunanlar ise trafik sigortalarını yüzde 200 zamlı alacak. Her basamağı kendi içinde değerlendireceğiz. Bunu yaparken trafik sigortasını yapmayan sigorta şirketine de ciddi yaptırımlar getireceğiz" dedi.

17,5 MİLYAR ZARAR GÖĞÜSLENDİ

SEDDK Başkanı Eroğlu, elektrikli araçlara daha fazla indirim verilebileceğini belirtti. Eroğlu, "Togg'a yerli ve milli olduğu için daha fazla indirim yapılabilir" dedi.

Eroğlu, prim belirlenirken bu yılın referans alınmayacak kadar farklı bir yıl olduğunu belirterek, "Bu yıl ekstra şeyler yaşıyoruz. Günün sonunda araçların değerinde radikal bir artış oldu. Kur ve asgari ücret de arttı. Buna karşın mali gelirlerimiz azaldı. Bu yılın istisna bir yıl olduğunu kabul edip referans almamamız lazım" dedi. Trafik sigortasında 15,5 yılda 17,5 milyar liralık zarar oluştuğunu ve bunu sigorta şirketlerinin göğüslediğini belirten Eroğlu, "Tüm taraflar için sürdürülebilir bir branş hedefimiz var. Öncelikle 25 milyon vatandaşımız ve sermayedarlar ile acenteler odağımızda. Yetkili masalarda oturanlar olarak trafik sigortasını uygun vermekle sorumluyuz" diye konuştu.

Trafik sigortası sicil belgesi yolda

Mehmet Akif Eroğlu'nun verdiği bilgiye göre, yeni sistem ile 'Trafik Sigortası Sicil Belgesi' getiriliyor. 2025 yılından sonra ticari araç sürücüleri bu belgeyi istenildiğinde kullanacak. Bu sistem ile trafik canavarlarının çalışması zorlaşırken, ağır kusurlu olarak kaza yapan sürücülerin de rehabilite edilmesi sağlanacak. Bu kapsamda, filoların maliyetinin ve kazaların azaltılmasıyla araç sigorta ürünlerinin de ucuzlaması hedefleniyor.

Mehmet Ali Porto

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