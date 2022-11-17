Tıbbi görüntülemede dünya şampiyonuyuz! MR bağımlısıyız...
Hekimler muayene sürelerinin kısalığı sebebiyle yeterli fiziki zamanı ayıramadıkları hastalarda vakaları atlamamak, hastalar da 'MR'sız doğru teşhis konulamayacağını' düşündükleri için görüntüleme istiyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 07:25, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 07:59
Hekimler muayene sürelerinin kısalığı sebebiyle yeterli fiziki zamanı ayıramadıkları hastalarda vakaları atlamamak, hastalar da 'MR'sız doğru teşhis konulamayacağını' düşündükleri için görüntüleme istiyor.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) verilerine göre Türkiye, Bilgisayarlı Tomografi çekimlerinde dünyada birinci, MR görüntülemede ise ön sıralarda yer alıyor.
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