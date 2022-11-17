Başkentte kayalıklardan düşen genç öldü
Ankara'nın Mamak ilçesinde taş ocaklarının bulunduğu bölgedeki kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 08:06, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 08:07
Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde Beytullah Alkan adlı genç, Mutlu Mahallesi'nde taş ocaklarının bulunduğu bölgedeki kayalıklardan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Alkan'ın cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız