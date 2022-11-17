Beyoğlu'ndaki terör saldırısı şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Alham Albashır'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 08:55, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 08:40
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlılar, emniyetten çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde 4 polis minibüsüne bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelere sağlık kontrolüne götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız