TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal WAITRO Başkanı seçildi

TÜBİTAK açıklamasına göre, üye kuruluşları arasında fikir, bilgi ve deneyim alışverişini kolaylaştırmayı, teknolojik araştırmaların bölgesel ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamayı amaçlayan WAITRO'nun bu yılki zirvesi Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da yapıldı.

Zirveye araştırma ve teknoloji kuruluşları, üniversiteler, çok taraflı kuruluşlar, KOBİ'ler, kamu kurumları ile STK'lerden 100'ün üzerinde temsilci katıldı.

Katılımcılar WAITRO Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grupları'nın üyesi olma, diğer araştırmacılar ve girişimcilerle bir araya gelerek iş birliği geliştirme imkanına sahip oldu.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen genel kurul toplantısı sırasında yönetim kurulu seçimleri de gerçekleştirildi. TÜBİTAK Başkanı Mandal, 50'den fazla ülkeden 100'ün üzerinde üyenin bulunduğu WAITRO'nun ve WAITRO Yönetim Kurulu'nun başkanlığına seçilerek Türkiye açısından uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

Mandal, görevi 2019'dan itibaren başkanlığı yürüten Ürdün Royal Scientific Society (RSS) Başkanı Prenses Sumaya bint El Hassan'dan devraldı.

- "Temiz enerji ve sürdürülebilirlik üzerine yeni bir araştırma enstitümüz kurulacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mandal, TÜBİTAK'ın, 59. yılında yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere tüm dinamik zorlukların üstesinden gelmek için "birlikte geliştirme ve başarma" stratejik yaklaşımını desteklediğini belirtti.

Mandal, merkezlerinde ve enstitülerinde stratejik alanlarda etkiyi artırmak için çalışan 5000'den fazla araştırmacı bulunduğuna işaret ederek, "Yakın zamanda, temiz enerji, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik üzerine yeni bir araştırma enstitümüz de kurulacaktır." ifadesini kullandı.

Mandal, ortak amaç ve hedefleri paylaşan, TÜBİTAK'ın 1970'li yıllardan itibaren üyesi olduğu WAITRO'nun, üye kuruluşlarla bilimsel, teknolojik ve sosyal konularda yakın iş birliğini desteklediğini ve birçok katkı sağladığını vurguladı.

Birlikte başarabilecekleri hedef ve etkiyi desteklemek için TÜBİTAK'ın temsilcileri aracılığıyla çeşitli WAITRO program ve etkinliklerinin yanı sıra düzenli olarak çalıştay ve toplantılarda yer aldıklarını vurgulayan Mandal, şunları kaydetti:

"WAITRO, üye kuruluşları güçlendirmede ve iş birliğini kolaylaştırmada kritik bir role sahip. WAITRO ile ilişkilerimizi bir sonraki aşamaya taşıyan WAITRO başkanlığı vizyonumuz, iklim değişikliği ile mücadele ve küresel zorlukları etkili bir şekilde ele alırken, sürdürülebilir kalkınma için fırsatlara da ayrıca odaklanmayı içerecektir. Ekip çalışmasında misyon ve vizyonu ileriye taşıyarak WAITRO'nun geleceğini yönlendirmeye hazırız."