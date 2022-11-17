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Kültür Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 10:30, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 11:04
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Kültür Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesinin yanı sıra bağlı ve ilgili kuruluşların bütçeleri de ele alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, komisyonda bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.

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