Edirne'de FETÖ mensubu 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 2 kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 11:09, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 11:09
Jandarma ekipleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen K.K.T. ve H.T. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız