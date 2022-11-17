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MHP'den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipler Birliği'nden "Türk" ibaresinin çıkarılması için kanun teklifi verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 11:35, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 11:56
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MHP'den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifinde Türk Tabipleri Birliği ibaresinin 'Tabipler Birliği' olarak değiştirilmesi talep edildi.

MHP'li Taşdoğan'ın sunduğu kanun teklifinde sağlık çalışanlarının Türk Tabipler Birliği'ne üye olmasının zorunlu olmaktan da çıkarılması öngörüldü.

Söz konusu teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı tarafından komisyona sevk edilmesi bekleniyor.

Kimyasal silah iftirası

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddiasını dile getirmesi üzerine tartışma başlamış MHP lideri Devlet Bahçeli de Türk Tabipleri Birliği'ndeki "Türk" ifadesinin çıkarılması gerektiğini ifade etmişti.

Başlatılan soruşturma sonrasında TTB Başkanı Fincancı da önce gözaltına almış ardından da tutuklanmıştı.

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