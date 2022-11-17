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AK Parti'li Yazıcı'dan anayasa değişikliği açıklaması

Yazıcı: (Başörtüsü ve ailenin korunması teklifi) Muhalefet partilerinin de bu teklife destek vermek suretiyle 400'ün üzerinde yani Anayasa gereği referanduma götürme koşullarını da aşacak, referandumsuz geçişi sağlayacak şekilde bir destek alacağı kanısındayım

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 11:54, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 11:56
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AK Parti'li Yazıcı'dan anayasa değişikliği açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsü ve ailenin korunmasına yönelik anayasa değişikliği çalışmasına ilişkin, "Muhalefet partilerinin de bu teklife destek vermek suretiyle 400'ün üzerinde yani Anayasa gereği referanduma götürme koşullarını da aşacak, referandumsuz geçişi sağlayacak şekilde bir destek alacağı kanısındayım." dedi.

Yazıcı, parti genel merkezinde düzenlenen "81 İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anayasa değişikliğinin Meclis'in onayına ne zaman sunulacağına ilişkin soru üzerine Yazıcı, çalışmanın aşağı yukarı tamamlandığını ve önümüzdeki hafta Meclis'e sunulabileceğini söyledi.

Yazıcı, teklifin imzalanıp Meclis Başkanlığına sunulma takviminin henüz netleşmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Altılı masanın bu konuya ilişkin metindeki açıklamalarını, henüz net karar vermedikleri şeklinde algılıyorum. Dolayısıyla Adalet Bakanı'mızın dün ifade ettikleri gibi Meclis'te, Anayasanın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde düzenlemeyi öngören iki konuya karşı hiçbir siyasetçinin katılmamak için söyleyeceği, gerekçe bulacağı bir neden olmadığını değerlendiriyoruz.

Bir zamanlama mülahazasıyla, bir kaçamak şeklinde belki bu tekliften uzak durmaya çalışanlar var ama Meclis'te komisyonda ve genel kurul çalışmalarında, ben de Sayın Bakan gibi düşünüyorum, muhalefet partilerinin de bu teklife destek vermek suretiyle 400'ün üzerinde yani anayasa gereği referanduma götürme koşullarını da aşacak, referandumsuz geçişi sağlayacak şekilde bir destek alacağı kanısındayım, bunu da göreceğiz."

- "Aile birliği ancak kadın ve erkeğin evliliğinden oluşuyor, bu kadar net"

Aile kurumuna ilişkin düzenlemenin Anayasa'da nasıl yer alacağına ilişkin soru üzerine Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu daha önce çok net paylaştık. Anayasanın 41'inci maddesinin başlığında 'Ailenin korunması, aile birliği ve çocuk hakları.' Aile birliğini yeni ilave ediyoruz, başlıkta bir değişiklik oluyor. 'Aile birliği' kavramını ilave ediyoruz ve aile birliğinin kimlerden oluşacağı da madde metninde yer alıyor. Aile birliği ancak kadın ve erkeğin evliliğinden oluşuyor, bu kadar net. Buna karşı olan bir vatandaş olabilir mi? Dolayısıyla bunun da destek göreceği kanısındayız."

- "Destek alınırsa herhalde referanduma gerek kalmaz"

Hayati Yazıcı, anayasa değişikliği için Genel Kurul'da referandum barajının aşılaması durumunda genel seçimlerde üçüncü sandığın konulacağı tartışmasına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin görüşlerini geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.

Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanırım bu marjları aşacak sayıya ulaşılırsa yani referandumsuz yasalaşma şeklinde bir destek alınırsa herhalde referanduma gerek kalmaz. Ama onun altında, 360-400 arasında olursa anayasa gereği yasalaşması için zorunlu olan referandum gerekli. Onun takvimi de Meclis'teki görüşmelerle belirlenecek. Nihayetinde anayasa değişikliğinin hangi zaman diliminde referanduma götürüleceği de bellidir. Dolayısıyla bu planlama da yapılır ama bir referandumun da bir maliyeti var, bunlar da düşünülür. Denk düşürürsek birlikte de olabilir."

Yazıcı, anayasa değişikliğine muhalefetin destek vermemesi durumunda farklı bir yol haritasını hiç düşünmediklerini ve konuşmadıklarını bildirdi.

- "Seçim 18 Haziran 2023'te yapılacak"

Erken seçim tartışmalarına yönelik soru üzerine Yazıcı, erken seçim yapmayı gerektirecek hiçbir olgunun olmadığının vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zaten bizim siyasi partiler, milletvekili seçimleri ve seçim mevzuatına ilişkin kanunlarda yaptığımız düzenlemelerin uygulanabilmesi için yürürlükten itibaren 1 yıl geçmiş olması lazım. O tarih de 6 Nisan. Dolayısıyla 6 Nisan'dan önce böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Seçim inşallah 18 Haziran 2023'te yapılacak."

Yazıcı, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda 3 dönem kuralına yönelik değişikliğin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruyu, "Bu konu gündem olup MKYK'nin gündemine gelirse kullanım o zaman olur. Seçim konusu, adaylık konusu partinin, MKYK'nin gündemine gelir, geldiği zaman da bu konular konuşulur. Henüz öyle bir gündem olmadı. Seçime daha 6-7 ay var, böyle bir durum yok." şeklinde yanıtladı.

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