HÜDA PAR'dan 'başörtüsüne anayasal güvenceye' destek

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, başını örttüğü için insanların geçmişte okullarından atıldığını, memuriyete alınmadığını belirterek kimsenin bir daha mağdur olmaması için başörtüsünün anayasal güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

Yapıcıoğlu, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, şehirleri ziyaret ederek, vatandaşların sıkıntılarını dinlediklerini anlattı.

İnancı gereği başını örten insanların başını örtüp örtemeyeceğine ilişkin herhangi bir hukuki düzenleme yapılmasını doğru bulmadıklarını ancak Türkiye'nin normal bir ülke olmadığını ifade eden Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Daha önce örtüyle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Başını örttüğü için insanlar okullarından atıldı, memuriyete alınmadı. Öyleyse böyle bir yerde bir daha kimse mağdur edilmesin diye sağlam bir güvenceye ihtiyaç var. İşin felsefi temelini ıskalamadan yani anayasal düzenleme ile bu hakkı oluşturmak, inşai bir düzenleme suretiyle böyle bir hakkı tespit etmek değil, zaten var olan fıtri olan doğal olan ve korunması gereken bir hakkı güvenceye kavuşturmak için böyle bir adıma ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz. Bu adım bize göre güvencenin sağlam olması için yasal değil, anayasal bir güvence getirmek şeklinde bir adım olması bizim tercihimizdir."

Sahipsiz köpek ve sokak hayvanları sorununun çok ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Her gün yeni bir can kaybına ya da çok ciddi bir yaralanmaya sebebiyet veriyor. Avrupa'da 5 ülke dolaştık. Emin olun bir tek başı boş köpek görmedim. 12 gün boyunca dolaştık bir tek sokak hayvanı görmedik. Bizim memlekette köpekler sürüler halinde dolaşıyor. Afrika vahşi köpekleri gibi buldukları şeylere saldırıyorlar. Mutlaka buna bir çözüm bulunmalı, bu köpek terörünü özellikle sonlandıracak adımlar atılmalı. Burada sorumluluk hem merkezi hükümete hem de belediyelere düşmektedir. Başı boş köpekler mutlaka bir yere toplanmalıdır." diye konuştu.