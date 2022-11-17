TBMM Anayasa Komisyonu 'Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesini görüşecek
- Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonunun, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşmesini gerektirecek sayıda Genel Kurul toplantılarına katılmadığına yönelik tespitini içeren raporunu görüşmek üzere toplandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 12:45, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 12:34
- Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonunun, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşmesini gerektirecek sayıda Genel Kurul toplantılarına katılmadığına yönelik tespitini içeren raporunu görüşmek üzere toplandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız