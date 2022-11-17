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YÖK, Akademik Hareketlilik Projesi'ni başlatıyor

Projeyle, 2006'dan sonra kurulan devlet üniversitelerinde öğretim üyesi temininde güçlük çekilen programlara destek olunacak, öğrenciler farklı üniversitelerin öğretim üyeleriyle buluşturulacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 13:31, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 13:34
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YÖK, Akademik Hareketlilik Projesi'ni başlatıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), köklü üniversitelerin yetişmiş akademik kadro ve birikimini, 2006 yılından sonra kurulan yeni üniversitelerin istifadesine sunacak Akademik Hareketlilik Projesini hayata geçiriyor.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, proje, 2006'dan sonra kurulan devlet üniversitelerinde öğretim üyesi temininde güçlük çekilen programlara destek olmayı, üniversiteler arasında öğretim elemanı hareketliliğini artırmayı ve öğrencileri farklı üniversitelerin öğretim üyeleriyle buluşturmayı amaçlıyor.

Proje ile köklü üniversitelerin yetişmiş akademik kadro ve birikimi, 2006 yılından sonra kurulan yeni üniversitelerin istifadesine sunulacak.

Böylece, öğrenciler farklı akademisyenlerle buluşma imkanı elde edecek, farklı üniversitelerin akademik kadroları arasındaki ilişkilerin de geliştirilmesi sağlanacak.

Ayrıca, akademik kadrolarındaki gelişimi henüz tamamlayamamış üniversitelerin genç öğretim elemanları köklü üniversitelerden gelecek kıdemli akademisyenlerden yararlanacak.

Proje ayrıca özellikle köklü üniversitelerdeki bazı bölümlerde öğretim üyesi sayısı fazlalığından dolayı ders verme imkanı bulamayan ya da çok az sayıda derse girebilen akademisyenlere yeni kurulan üniversitelerde ders verme ve öğrencilerle daha fazla buluşma fırsatı sağlayacak.

- Proje, bahar döneminde başlayacak

YÖK, devlet yükseköğretim kurumlarına gönderdiği yazı ile çeşitli bilim ve sanat dallarındaki öğretim üyesi ihtiyaçlarını bildirmelerini istedi. Bu kapsamda, 57 üniversite 100'ün üzerinde farklı uzmanlık alanındaki öğretim üyesi ihtiyacını YÖK'e bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu, 20'si araştırma üniversitesi olmak üzere 43 üniversite rektörlüğünden proje kapsamında yapılacak öğretim üyesi görevlendirmelerini, gönüllülük esasına öncelik verilmek suretiyle, üniversite yönetim kurulu kararı ve rektörün onayı ile bir yarı yıldan az, dört yarı yıldan fazla olmamak üzere kadroları kendi üniversitelerinde kalmak kaydıyla belirlemelerini talep etti.

Bu üniversitelerce belirlenecek öğretim üyeleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından Anadolu'nun çeşitli üniversitelerinde ihtiyaç duyulan programlarda görevlendirilecek.

Proje kapsamında görevlendirilecek ve özlük hakları kurumlarında devam edecek öğretim üyeleri, görev yapacakları kurum kadrolarında çalışanlara sağlanan diğer haklardan da yararlanacak.

Projenin uygulanmasına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde başlanacak ve 2023-2024 güz döneminden itibaren kapsamı daha da genişletilecek.

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